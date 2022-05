Onaangekondigde Intel Core i9-10850K en Celeron-cpu's verschijnen bij webshops

Er zijn enkele onaangekondigde Intel-cpu's verschenen bij verschillende webshops. Het gaat hierbij om een vermeende Core i9-10850K en twee nieuwe Celeron-cpu's. De nieuwe chips lijken voornamelijk andere kloksnelheden te hebben dan huidige chips in Intels line-up.

De Intel Core i9-10850K is inmiddels verschenen bij verschillende webshops, zo schrijft VideoCardz. De cpu, die over 10 core en 20 threads zou beschikken, is bij Digital Storm bijvoorbeeld verkrijgbaar in een desktop-pc voor 42 dollar minder dan de 10900K. De 10850K lijkt enkel iets lagere kloksnelheden te hebben dan het duurdere model. De nieuwe chip zou geklokt zijn op 3,6GHz, terwijl dat bij de 10900K 3,7GHz is. Over een turbofrequentie wordt nog niets vermeld, hoewel die volgens eerdere geruchten ongeveer 5,17GHz zou bedragen. De cpu is ook opgedoken bij een Duitse webshop voor 472,76 euro. Deze webshop geeft een levertijd van twee tot vier weken aan. Een Britse webshop biedt de chip voor omgerekend 505,20 euro.

De Celeron G5925 en G5905 zijn ook nog niet aangekondigd, maar verschenen wel bij diezelfde Britse webshop, meldt Twitter-gebruiker momomo_us. Het gaat hierbij om nieuwe chips op basis van Comet Lake-S op 14nm. Het lijken om verbeterde versies van de huidige G5920 en G5900 te gaan, met iets hogere kloksnelheden. De cpu's beschikken over 2 cores en threads. Ook lijkt de hoeveelheid l3-cache verdubbeld te zijn naar 4MB in de vermeende nieuwe modellen. De tdp van de huidige Comet Lake Celeron-cpu's bedraagt 58W, maar het is niet duidelijk of dit bij de nieuwe chips ook het geval is. Voor de Celeron G5905 en G5925 vraagt de winkel op het moment van schrijven omgerekend respectievelijk 56,20 en 68,41 euro.