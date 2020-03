Team17 brengt dit jaar een nieuwe Worms-game uit

Team17 zal nog dit jaar een nieuwe game uitbrengen in de Worms-reeks. Nadere details over de nieuwe titel zijn nog onbekend. De meest recente Worms-game van het bedrijf kwam een kleine vier jaar geleden uit.

Team17 meldt op Twitter dat de Wormen weer terug zullen keren in 2020, 'zoals jullie ze nog nooit hebben gezien'. Het bedrijf spreekt over 'nieuwe wormen' en 'nieuwe manieren om te spelen', maar treedt verder niet in detail. Uit het officiële Worms-account blijkt dat er binnenkort meer details zullen volgen.

De bijbehorende video in de Twitter-berichten bevat ook geen nadere informatie en is vooral een korte terugblik op eerdere titels uit de serie. Zo zijn er korte beelden te zien van onder meer het origineel, dat in 1995 uitkwam. Verder komt er aan het einde een worm in beeld die met een honkbalknuppel ogenschijnlijk een granaat wegslaat, om vervolgens te maken te krijgen met een ontploffende Heilige handgranaat.

Het Britse Team17 is een ontwikkelaar en uitgever en heeft zich in de afgelopen jaren vooral toegelegd op het uitgeven van titels als Overcooked, My Time at Portia en Yooka-Laykee. De laatste Worms-titel die uitkwam is Worms W.M.D. en stamt uit de zomer van 2016. Die game kwam toen uit voor de pc, Xbox One en PS4, waarna er in november 2017 ook een versie voor de Nintendo Switch kwam.