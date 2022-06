Overcooked: All You Can Eat komt 23 maart naar pc, Switch en last-genconsoles

Overcooked: All You Can Eat komt op 23 maart naar de Nintendo Switch, PS4, Xbox One en Steam. Dit is een bundel van beide kookspellen uit de serie. De remasterbundel kwam vorig jaar al uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Team17 meldt dat Overcooked: All You Can Eat bestaat uit Overcooked en Overcooked 2, inclusief alle dlc, zeven nieuwe levels en een nieuwe assist mode, die spelers helpt om een niveau verder te komen. Het spel is daarnaast voorzien van nieuwe toegankelijkheidsfuncties, waaronder een schaalbare user interface en tekst die beter leesbaar moet zijn voor spelers met dyslexie.

De ontwikkelaar schrijft dat de game 'maximaal' met een 4k-resolutie wordt gerenderd, op platforms waarop dat mogelijk is. De game draait daarnaast op 60fps, met uitzondering van de Nintendo Switch. De game heeft een framerate van 30fps op die console, schrijft GameSpot. De game zou ook cross-platform multiplayer krijgen, hoewel die feature pas na release wordt toegevoegd via een update. De ontwikkelaar meldt niet wanneer die update uitkomt.

Overcooked: All You Can Eat is geen nieuwe bundel. De game verscheen in november al voor de next-genconsoles van Sony en Microsoft. Team17 repte toen nog niet over een release voor last-genconsoles of de pc.