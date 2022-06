Overcooked-remaster komt dinsdag uit voor Xbox Series S en X en donderdag op PS5

Team 17 en Ghost Town Games brengen dinsdag Overcooked All You Can Eat uit voor de Xbox Series S- en X-console en twee dagen later komt de game beschikbaar voor de PlayStation 5. Het is een remasterbundel voor de next-genconsoles waarin de eerste twee kookgames zitten.

Overcooked All You Can Eat verschijnt daarmee op de dag van de release van de nieuwe Xbox-consoles, te weten 10 november. Voor de PS5 verschijnt de bundel op 12 november, de dag waarop de nieuwe console van Sony in een aantal landen uitkomt, waaronder de VS, Canada en Japan. In Europa verschijnt de PS5 echter pas op 19 november. Eerder was er nog geen releasedatum van Overcooked All You Can Eat voor de nieuwe Xbox-consoles bekend. Volgens de makers is de remasterbundel echter niet speelbaar op de Xbox One.

De eerste twee Overcooked-games zijn onderdeel van de bundel, inclusief alle content die tot nu toe voor de twee games is uitgebracht. Volgens de ontwikkelaar zijn de games van de grond af aan opnieuw opgebouwd, moeten ze een stuk sneller laden en draaien ze in 4k en met 60fps. Waarschijnlijk ondersteunt de minder krachtige Series S-console dat ook, waarbij wordt opgeschaald naar 4k-resolutie.

Verder is nieuw dat het originele Overcooked opnieuw is gemaakt in de engine van Overcooked 2. Daarmee is het mogelijk om ook die game online met vrienden te spelen. Verder zijn er toegankelijkheidsopties toegevoegd en is een assisteermodus aanwezig, zodat het spel eenvoudiger is te maken voor spelers die daar behoefte aan hebben. Zo is het mogelijk om rondes te voltooien met meer tijd, kunnen levels worden overgeslagen en zijn er opties voor mensen met kleurenblindheid.

Daarnaast komt er op termijn ondersteuning voor crossplay bij de multiplayer, waardoor spelers op de Xbox Series S of X ook kunnen samenspelen met vrienden die de bundel aanschaffen voor de PS5. Deze ondersteuning voor cross-platform multiplayer komt begin volgend jaar beschikbaar; daar is nog geen exacte datum van bekendgemaakt.