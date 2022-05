Advertentie suggereert dat nieuwe Samsung Galaxy Buds noisecancelling krijgen

Er is een advertentie online verschenen van een nieuwe versie van de Samsung Galaxy Buds. De korte reclame lijkt te suggereren dat Samsung noisecancelling toevoegt. De draadloze oordopjes gaan de naam Galaxy Buds Live krijgen.

De Galaxy Buds Live verschenen in een bericht op Twitter van Walkingcat, die vaker als eerste met onaangekondigde informatie komt. Het gaat om een kort filmpje van de draadloze oordopjes, waarop de tekst "Keep the noise out. Let the sound in." verscheen. Dat duidt erop dat Samsung actieve ruisonderdrukking gaat toevoegen aan de nog onaangekondigde oordopjes.

Uit de video blijkt dat de Galaxy Buds Live met drie kleuren op de markt komen. Er is de keuze uit zwart en wit, en een kleur die doet denken aan donkerroze.

Het filmpje komt overeen met eerdere geruchten die verschenen over de Galaxy Buds Live. Techjournalist Evan Blass had namelijk al eerder te horen gekregen dat Samsung aan ruisonderdrukking zou werken. Ook zouden er betere speakers ingebouwd moeten worden. Wanneer Samsung zijn nieuwe oordopjes aankondigt, is nog niet duidelijk. Gezien het feit dat Samsung al aan marketingmateriaal werkt, lijkt een introductie niet ver weg te zijn.