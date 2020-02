Samsung geeft Galaxy Buds+ een accuduur van elf uur

Samsung heeft tijdens het Unpacked-evenement de draadloze Galaxy Buds+-oordopjes aangekondigd. Dit zijn de opvolgers van de bestaande Galaxy Buds. De fabrikant heeft met name de accuduur verbeterd, die nu op elf uur uitkomt.

Samsung zegt dat de Galaxy Buds+-oortjes zonder oplaadcassette een accuduur van elf uur hebben, maar met dat doosje loopt het op tot 22 uur. De bestaande Galaxy Buds houden het zonder oplaadcase zo'n zes uur vol. Volgens de fabrikant kunnen de Galaxy Buds+ na drie minuten laden voor de duur van een uur gebruikt worden en het laden gaat via een usb-c-aansluiting.

Volgens de fabrikant is ook de geluidskwaliteit verbeterd door de vernieuwde drivers en zijn er nu drie microfoons aanwezig die tijdens het voeren van telefoongesprekken het stemgeluid oppikken en de achtergrondruis onderdrukken. Deze microfoons zijn door de gebruiker in te stellen en er is een functie om het geluid van de omgeving te versterken, maar er is geen actieve ruisonderdrukking om ook tijdens het luisteren naar muziek ongewenste lage tonen te filteren.

De laadstatus van de oortjes wordt weergegeven in een bijbehorende app en de bediening van de oortjes, bijvoorbeeld om muziek af te spelen en oproepen te beantwoorden, gaat via tikcommando's waarbij de gebruiker de dopjes een of meerdere keren moet aanraken.

De Galaxy Buds+-oordopjes komen beschikbaar in een blauwe, witte en zwarte variant en zijn momenteel vooruit te bestellen voor een prijs van 170 euro.