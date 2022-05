Amsterdam laat weer nieuwe datacenters toe

Amsterdam staat weer toe dat er datacenters op zijn grondgebied gebouwd worden. De gemeente besloot vorig jaar nog tijdelijk de deuren te sluiten voor nieuwe rekencentra. Geplande datacenters moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen.

Het Amsterdamse college van B en W heeft nieuw beleid opgesteld voor de vestiging van datacenters op Amsterdams grondgebied tot 2030. Dat beleid staat toe dat er een beperkt aantal datacenters bij kunnen komen, mits deze gebouwd worden op locaties waar al datacenters zijn.

In de praktijk gaat het dan om de locaties Amstel III, Science Park, Schinkelkwartier en Haven/Haven-Stad. De gemeente en de Rijksoverheid onderzoeken de haalbaarheid van een nieuw datacentercluster in de Metropoolregio Amsterdam.

Samen met Liander, Waternet en de datacentersector houdt de gemeente daarnaast de jaarlijkse impact van nieuwe datacenters op het elektriciteitsnetwerk bij. Die groei mag tot 2030 gemiddeld maximaal 67 megavoltampère bedragen. Het vermogen van een middelgrote co-locationdatacenter ligt al snel op 25MVA, terwijl het bij grotere datacenters om 40 tot 80MVA kan gaan.

De eis is verder dat datacenters met een vermogen van meer dan 80MVA een eigen inkoopstation voor elektriciteit aanleggen. Dit moet voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk te veel wordt belast. Verder zijn er voorwaarden verbonden wat betreft duurzaamheid. Datacenters moeten hun elektriciteit duurzaam afnemen en restwarmte gratis beschikbaar stellen. Bovendien moeten de datacenters hergebruikt kunnen worden bij functiewijziging of verhuizing, en onderzoekt de gemeente of de begane grond ook voor andere toepassingen zoals horeca kan worden ingezet.

Een jaar geleden zette Amsterdam en Haarlemmermeer hun gemeenten tijdelijk op slot voor nieuwe datacenters vanwege de 'wildgroei' aan nieuwe rekencentra in combinatie met de impact op het elektriciteitsnetwerk. De Rijksoverheid heeft een routekaart voor de uitbreiding van datacenters opgesteld. Voor de korte termijn is het gebied rond Almere, Zeewolde, Lelystad en Dronten aangewezen als vestigingsgebied om het probleem met het energietekort te omzeilen. In Zeewolde komt bijvoorbeeld een hyperscaledatacenter van een niet nader genoemd Amerikaans bedrijf. Volgens geruchten gaat het om Facebook.