Lian Li kondigt Lancool 215-behuizing met meshvoorkant aan

Lian Li heeft tijdens zijn digitale expo enkele nieuwe producten aangekondigd. Zo komt het bedrijf met de Lancool 215, een midtowerbehuizing met een meshvoorkant. Ook komt het bedrijf met een meshvariant van de Lancool II.

Lian Li deed de aankondigingen tijdens zijn digitale expo op YouTube. De Lancool 215 wordt een nieuwe, relatief betaalbare behuizing, zo meldt het bedrijf. De behuizing heeft een meshvoorkant en een zijpaneel van gehard glas. De case ondersteunt moederborden met een atx- of e-atx-formfactor, schrijft OC3D.

De behuizing wordt geleverd met twee 200mm-rgb-fans aan de voorkant. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om deze fans te verwisselen voor maximaal drie 120mm- of 140mm-fans. De achterkant kan een 120mm-fan huisvesten, terwijl aan de bovenkant plek is voor twee 120mm- of 140mm-fans. Voor waterkoeling ondersteunt de behuizing een 360mm-radiator aan de voorkant, en een 280mm-variant aan de bovenkant.

Verder heeft de behuizing een logo met individueel adresseerbare rgb-leds, en voorziet Lian Li de case van een volledige psu-shroud. Lian Li brengt de Lancool 215 in augustus 2020 uit, zo meldt het bedrijf in de YouTube-video. De behuizing gaat 70 dollar kosten. Omgerekend en met btw is dat 75,16 euro. Het bedrijf geeft nog geen Europese adviesprijzen.