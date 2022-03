Lian Li komt met O11 Dynamic Mini-behuizing voor 100 euro

Lian Li heeft zijn O11 Dynamic Mini-behuizing officieel onthuld. De case is vergelijkbaar met de grotere PC-O11 Dynamic en biedt ruimte voor ATX-moederborden. De behuizing kan via enkele webshops vooruitbesteld worden en heeft een adviesprijs van 100 euro.

De Lian Li O11 Dynamic Mini is 380mm hoog, 270mm breed en 420mm diep, wat voor een ATX-behuizing relatief klein is. De behuizing valt met name op vanwege zijn modulaire ontwerp. De case heeft standaard zeven uitbreidingsslots voor PCIe-insteekkaarten, maar dit kan optioneel verminderd worden tot vijf of drie slots voor Micro-ATX- of Mini-ITX-moederborden. Wanneer gebruikers dit doen, passen er meer en dikkere radiatoren voor waterkoeling in de O11D Mini. De case biedt ruimte voor maximaal drie 120mm-fans aan de boven- en onderkant en twee 140mm-fans aan de zijkant.

De verschillende configuratieopties van de O11 Dynamic Mini. Afbeeldingen via Lian Li

Lian Li heeft de Mini-variant opnieuw ontworpen in samenwerking met overklokker der8auer. De Dynamic Mini behoudt daarmee het ontwerp van de huidige behuizingen in de O11-serie. Daarmee is de kast opgedeeld in twee delen; achter het moederbord zit wederom een compartiment waar onder andere een voeding en hdd's en ssd's geplaatst kunnen worden. De behuizing is volgens Lian Li grotendeels gemaakt van aluminium met glazen panelen aan de voor- en zijkant. De O11D Mini biedt verder ruimte voor SFX- en SFX-L-voedingen en videokaarten met een maximale lengte van 395mm. Cpu-koelers mogen tot 170mm hoog zijn.

De Lian Li O11 Dynamic Mini krijgt een adviesprijs van ongeveer 100 euro en staat momenteel vermeld bij een Duitse webshop. De behuizing kan daar tijdelijk vooruit worden besteld voor 90 euro. De case lijkt vanaf 24 december leverbaar te zijn. Een Britse retailer noemt echter een verwachte leverdatum van 4 januari. In de VS komt het product al beschikbaar op 11 december. Lian Li verkoopt ook een losse riserkit waarmee een videokaart verticaal gemonteerd kan worden.

Lian Li kondigde de PC-O11 Dynamic Mini al aan tijdens de CES in januari. In eerste instantie zou het bedrijf deze behuizing eerder dit jaar al uitbrengen, maar de behuizing werd meermaals uitgesteld.