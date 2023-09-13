Lian Li klaagt Phanteks aan wegens vermeende patentinbreuk fanconnectors

Lian Li heeft Phanteks aangeklaagd wegens patentinbreuk. De zaak draait om de Phanteks D30-fans, die 'kabelloos' met elkaar verbonden kunnen worden. Die zouden inbreuk maken op de patenten rondom Lian Li's UNI-ventilators, die een soortgelijke connector hebben.

Lian Li stelt in zijn rechtszaak dat Phanteks met zijn D30-fans inbreuk maakt op het patent US 10,690,336 B1, merkte OC3D op. Lian Li heeft dat patent sinds juni 2020 in handen en omschrijft een manier om meerdere rgb-fans aan elkaar te verbinden met een compacte connector. De fabrikant gebruikt die connector met zijn UNI-ventilators. Daarmee kunnen meerdere fans zonder kabel aan elkaar 'geklikt' worden met een kleine connector. Zo kunnen maximaal vier fans aangestuurd worden met een enkele kabel naar het moederbord.

De Phanteks D30-serie gebruikt een soortgelijk systeem, waarmee gebruikers meerdere ventilators aan elkaar kunnen daisychainen zonder extra kabels. Lian Li stelt dat de Nederlandse fabrikant hiermee zijn patenten schendt. Lian Li wil hierom een schadevergoeding en een verkoopverbod op de betrokken producten die zonder licentie verkocht worden. Lian Li zou drie maanden geleden al geklaagd hebben bij Phanteks, maar laatstgenoemde zou daar niet op in zijn gegaan. De rechtszaak is op 8 september ingediend. Het is nog niet bekend wanneer een uitspraak wordt verwacht.

Lian Li UNI- en Phanteks D30-fansLian Li UNI- en Phanteks D30-fans

De Lian Li UNI-fans (links) en Phanteks D30-serie

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 16:48
51 • submitter: Cassiespook

13-09-2023 • 16:48

51

Submitter: Cassiespook

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Reacties (51)

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Th3Eagle 13 september 2023 17:11
Phanteks maakt gebruik van connecteren die verbonden worden met een brug die er fysiek op moet worden geklikt vs Lian Li die pinnen heeft op de fans die verbinden met connectoren als je twee fans tegen elkaar zet.

Phanteks oplossing is niets anders dan daisy chainen dmv een korte kabel. Ja er zijn extra connectoren aanwezig, maar het is geen directe verbinden zoals bij Lian Li.

Gaat het in dit patent om de manier van verbinden of heeft Lian Li letterlijk een patent op het "daisy chainen" van fans verkregen?
Rolf @Th3Eagle13 september 2023 17:55
https://patents.google.com/patent/US10690336B1/en

Lijkt specifiek te gaan om daisychainen van verlichte fans voor desktopgebruik.

Er is onderscheid tussen uitvinding en implementatie.
"The main object of the present invention is to provide an illumination fan connectable with at least one illumination fan for a computer that is simple in structure."

Daarna worden een aantal mogelijke implementaties van de uitvinding beschreven, bijvoorbeeld:
"In an implementation, when the body of the illumination fan is connected with the body of another illumination fan, the illumination areas of the two bodies form a continuous illumination area."

Maar het octrooi geeft recht op het exclusief exploiteren van een uitvinding.

[Reactie gewijzigd door Rolf op 23 juli 2024 02:28]

supersnathan94
@Rolf13 september 2023 18:49
Sheesh. Ik denk dat ik mijn ideeën vaker op papier moet gaan zetten.

Dit soort dingen deed ik in 2000 al met de Electronica knutseldoos.

Lijkt me goed als een rechter hier wat van vind ja.
skimine @supersnathan9413 september 2023 23:22
Het lastige daaraan is dat je een aardige bak met geld nodig hebt om zelf een octrooi ergens op te krijgen en om anderen bij inbreuk aan te klagen. Voordeel van dingen vastleggen is wel dat andermans octrooi ook ongeldige kan worden verklaard omdat het eigenlijk niks nieuws bleek te zijn (alleen houd je daar zelf ook niks aan over).
supersnathan94
@skimine13 september 2023 23:34
Het lastige is ook nog eens hoe je iets correct dateert. De aanmaakdatum van een notitie digitaal is makkelijk te spoofen.

Vaak moet je dit soort ideeën dan ook uitprinten en met de post naar jezelf sturen om er juridisch een datum aan te kunnen hangen (verzegelde envelop met poststempel is namelijk wettelijk genoeg om aan te tonen dat iets op een bepaalde datum is gebeurd), maar ook dat kost weer geld en moeite.

Maar dan zou je het hoogstens aan kunnen dragen als prior art. Zou je wel wat aan kunnen verdienen overigens. Bij een zaak zullen ze je namelijk wel als getuige of expert moeten opvoeren. En daar mag best een onkosten vergoeding aan hangen.
_Pussycat_ @supersnathan9414 september 2023 01:07
Het Amerikaanse "first to invent" is allang vervangen door "first to file". Wanneer je (echt of geclaimd) iets uitgevonden hebt is niet meer relevant.
Stoney3K
@_Pussycat_14 september 2023 11:37
Het Amerikaanse "first to invent" is allang vervangen door "first to file". Wanneer je (echt of geclaimd) iets uitgevonden hebt is niet meer relevant.
En dat is ook precies waardoor het octrooisysteem stuk is gegaan. Er zijn octrooien toegekend voor dingen als pseudowetenschap (free-energy-generatoren) en zelfs complete onzin, waaruit duidelijk blijkt dat er nooit inhoudelijk is gekeken naar de praktische haalbaarheid van iets waar je een octrooi op aanvraagt.

Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat je bij de USPTO pas een octrooi toegekend krijgt als je van je idee ook een demonstratiemodel hebt gemaakt wat door onafhankelijke wetenschappers/technici kan worden gevalideerd, juist om te voorkomen dat mensen allerlei breed interpreteerbare bullshit gaan patenteren om vervolgens te gebruiken voor patent-trollen.

Verder zou het onterecht aanklagen van iemand voor patentinbreuk op zich al onrechtmatig moeten zijn, en het bewust onterecht aanklagen van iemand een misdrijf.
supersnathan94
@_Pussycat_14 september 2023 12:06
Voor het toegekend krijgen van het patent wel, maar in een rechtszaak kun je daar wel degelijk nog wat mee doen, zolang je het maar onomstotelijk bewezen op een datum op papier hebt.
audb @skimine14 september 2023 10:24
Dit zijn de kosten voor een octrooi https://www.rvo.nl/onderw...0DV2RoCYCMQAvD_BwE#kosten

FF €15.000 tot €30.000 neer tellen voor een "uitvinding" en dan maar hopen dat er niet iemand je voor is geweest,
evilution @Rolf13 september 2023 19:09
https://patents.google.com/patent/US10690336B1/en

Lijkt specifiek te gaan om daisychainen van verlichte fans voor desktopgebruik.
Ik vind het raar dat een specifieke toepassing van daisychainen kennelijk gepatenteerd kan worden terwijl daisychainen op zich al vrij gangbaar is en veel toepassingen kent.
Rolf @evilution13 september 2023 19:39
Waarschijnlijk wordt het straks aangevochtend met het argument dat deze uitvinding met algemene vakkennis voor de hand liggend is als oplossing voor het geschetste probleem. De aanvragers vinden vanzelfsprekend dat dat niet zo is, zoals ze ook schrijven:

"In view of the above shortcomings and problems, the inventor, through years of continued research and improvements in the field, has finally come up with the present invention that improves the efficiency of heat dissipation inside a computer housing unlike the structures of the prior art."
StackMySwitchUp @Rolf13 september 2023 21:48
Wat een enorme bak bullshit "the inventor, through years of continued research and improvements in the field, has finally come up with the present invention" Als je jaren moet nadenken over het daisy chainen van elektronische devices (kuch, SPI, USB, Display Port) dan ben je in mijn optiek geen uitvinder.
SPI is in de jaren 80 uitgevonden, for the record..
Hukkel80 @evilution14 september 2023 10:23
Ik heb jaren geleden al RGB fans van InWin gebruikt die daisy chainen gebruikten. Alleen dan via een heel klein kabeltje.
memphis @Rolf13 september 2023 18:52
Het doorlussen van apparaten is niet nieuw. Ik snap dat als je iets specifieks patenteerd dat je er niet zomaar gebruik van kan gaan maken maar in de basis blijft dit idee erg simpel en heel veel gebruikt. Ik betwijfel of er veel geld uit te halen is.
SubSpace @Rolf14 september 2023 08:19
Heel breed geformuleerd weer, en niet bepaald een idee dat niemand anders ooit gehad heeft.
Gaan ze Corsair ook aanklagen met iCUE Link? Hun daisy chaining Gaat nog een stuk verder. Corsair zou kunnen argumenteren dat deze niet onder dit patent valt.
Stoney3K
@SubSpace14 september 2023 11:40
Het specifieke patent van Lian Li gaat geloof ik over daisychainen van fans die fysiek tegen elkaar aan zitten, zonder zichtbare kabels.

Een jumper die tussen de fans in past valt daar dus nog wel onder, maar een kabel tussen de 2 fans niet.
arashmickey @Rolf14 september 2023 10:48
De eerste fan met daisy-chainen van de verlichting op fans was de In Win Polaris, voorzover ik weet.

Interessant feitje wat ik tijdens het googlen tegen ben gekomen: de kabels binnen het frame van die In Win Polaris fans kunnen kortgesloten worden door de montageschroeven!!! De ARGB opvolger van die fans heeft hit probleem niet, maar die zijn dan weer een stuk lelijker naar mijn mening.
Cosmic-Ray @Rolf16 september 2023 12:24
Het is gewoon belachelijk dat hier patent op aangevraagd kan worden. Het idee verbinden/koppelen is een natuurwet welke miljarden jaren oud is (kijk bv naar hoe atomen moleculen kunnen vormen) en daar zou als zodanig dus niets nieuws aan toegevoegd zijn behalve de toevoeging koppelen aan een product.
Hier patent op geven zie ik dan ook als een misdaad om de burger meer geld afhandig te maken en dat het de gezonde concurrentie van '' ik maak iets beter en goedkoper dan alle anderen'' in de weg staat.
We kunnen allemaal putten uit de bron van kennis van onze voorvaderen en deze kennis zou vrijelijk gedeeld moeten worden.
Op het koppelen van producten van welke aard ook zou dus vanuit eerlijk overweging geen patent mogen worden gegeven.

Dit wilde ik even kwijt,
Ray

[Reactie gewijzigd door Cosmic-Ray op 23 juli 2024 02:28]

the_stickie @Th3Eagle13 september 2023 17:25
Gaat het in dit patent om de manier van verbinden of heeft Lian Li letterlijk een patent op het "daisy chainen" van fans verkregen?
Een patent is maar waard wat een rechtbank er van maakt.
Rechtszaken zijn daarom de enige manier om de werkelijke scope te bepalen. Ik heb het patent zelf niet gelezen, maar hoe dan ook zal Lian-Li hun tech willen beschermen en het onderste uit de kan proberen halen. Alleen zo kunnen ze vermijden dat binnen afzienbare tijd allerhande creatieve workarounds hun technologie kopiëren licentieinkomsten ondermijnen.
hooibergje @the_stickie13 september 2023 19:33
Precies dit. Onderzoek en een patent aanvragen kost X. Als dat aan rechtzaken X + iets opbrengt, dan is het blijkbaar de moeite waard.
Gipsy King
@Th3Eagle14 september 2023 06:46
What about this :

product: Seasonic Magflow
Zyphlan 13 september 2023 17:21
Ik denk dat dit nog tot een interessante discussie kan leiden. Als de informatie op deze website correct is, lijkt het mij dat het patent van Lian Li enigszins ver gezocht is

https://www.eteknix.com/l...fans-patent-infringement/

Sluit me ook aan bij hun conclusie:
Now I’m not a lawyer or an expert on anything to do with patents but this seems like a bit of a push. Whilst the system is similar it isn’t the same and brings in the question of whether Lian Li has created a patent that covers all daisy chain connection designs, if so that would be quite disappointing. For now we’ll have to see how this lawsuit plays out before we can know if Lian Li have control over all daisy chain options.
Het concept zelf lijkt mij ook niet bijzonder origineel. Een snelle Google-zoekopdracht levert berichten op die teruggaan tot 2010, waarin duidelijk wordt beschreven hoe dit werkt. Hoogstens zou je een zaak kunnen aanspannen met betrekking tot de specifieke aansluiting zelf. Als je echter naar de foto's kijkt, lijkt er een fundamenteel verschil te zijn in de manier van aansluiten.

https://forums.anandtech....ltiple-case-fans.2119765/

Dus hoogstens gok ik dat ze een patent geldig kunnen hebben dat precies die connectie aangeeft want anders lijkt het me dat ze in een rechtzaak niet veel kans maken aangezien er sprake is van gigantisch veel prio art.

Daarom denk ik dat ze hoogstens een geldig patent kunnen hebben voor die specifieke aansluiting, want anders lijkt het mij dat ze weinig kans maken in een rechtszaak, gezien het grote aantal prior art-voorbeelden. Het is ook logisch dat andere bedrijven de markt betreden nu blijkt dat dit concept populair is, en elk van hen bedenkt een andere manier om daisy chain-connectiviteit aan te bieden.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 02:28]

zenlord @Zyphlan13 september 2023 18:53
Uit nieuwsgierigheid ben ik toch zelf even gaan lezen in het patent, en ik moet zeggen dat de eerste claim toch eerder algemeen blijft - buiten het 'daisy chainen' en de voorwaarde dat zowel de fan als de verlichting in de fan worden aangestuurd door deze chain zie ik eigenlijk geen nieuwe feature...
Het is wel zo dat in de US wel vaker een vaag patent door de procedure raakt en dat de werkelijke omvang van het patent pas bepaald wordt nav een procedure voor de rechtbank. Ik zie alleszins dat Phanteks zelf ook een patent heeft verkregen waarin het zelfs verwijst naar het bewuste patent van Lian Li, dus het lijkt mij dat Phanteks zich zeer bewust is van de waarde van het Lian Li patent.
* Lian Li patent (of toch het patent dat overal geciteerd wordt - het behoort toe aan de uitvinder, niet aan de Lian Li onderneming): https://patents.google.co...690336B1/en?oq=US10690336
* Phanteks patent: https://patents.google.co...686467B1/en?oq=US10690336
icall5s 13 september 2023 17:03
Thermaltake is ook op dezelfde dag door Lian Li aangeklaagd.
Lian Li Industrial Co., Ltd. et al v. Thermaltake Technology, Co., Ltd. et al case #: 2:23-cv-07470

[Reactie gewijzigd door icall5s op 23 juli 2024 02:28]

Th3Eagle @icall5s13 september 2023 17:22
Als ik kijk naar de gebruikte methode van Thermaltake en die van Lian Li lijkt het inderdaad op een kopie of imitatie van.
sapphire @Th3Eagle13 september 2023 18:43
Ow dat klinkt wel als Thermaltake.

Die kopiëren wel vaker dingen, kijk maar eens naar de tough fan….
coptician 13 september 2023 17:05
Er zijn al een aantal ontwerpen die Phanteks goed heeft afgekeken van Lian Li. Ze hebben ook hun eigen ontwerpen (ik heb een Evolv X bijvoorbeeld, die zover ik weet niet afgekeken is) maar het gebeurt wel veel.

Hopelijk blijft het bij 'verzin zelf maar wat' en een reële boete, maar het moet wel een beetje aan kanten worden gezet.
DennisD1973 13 september 2023 19:27
Ik heb zelf de phanteks D30, heerlijk systeem om mee te werken, hebben ook reverse versies waarbij de fan omgekeerd blaast en de mooie kant zichtbaar blijft als intake fan.

Ook mooi dat de schroefgaten afgedekt worden met plastic plaatjes, geeft een super strak design.

Het systeem lijkt wel veel op dat van Lian Li, alleen is de verbindingsmethode wel wat anders… Lian schuif je op elkaar en de phanteks werkt met bruggen…
Roel1966 13 september 2023 23:36
Vind die patentenoorog altijd maar onzin want uiteindelijk vaak zijn het vooral de advocaten die zich nog het meest in de handen wrijven en weer een boel geld daarmee verdienen. En ja blijft ook nog maar de vraag of Phantek werkelijk misbruik van dat patent gemaakt heeft.
GwnLars_ 13 september 2023 17:09
Hun goed recht, maar ik betwijfel of dit niet nadelig is voor de consument.
B_FORCE @GwnLars_13 september 2023 18:36
Patenten zijn bijna altijd nadelig voor de consument.
Byron010 @GwnLars_13 september 2023 17:13
Hun goed recht, maar ik betwijfel of dit niet nadelig is voor de consument.
Aannemend dat Lian Li gelijk krijgt:

Op wat voor manier denk jij dat het nadeling is voor de consument? (Oprecht benieuwd naar waar je over denkt)

Ik zou verwachten dat Phanteks een licentie moet kopen, dus zal de prijs iets om hoog moeten (of de marge minder, maar dat gebeurd niet snel). Dit is natuurlijk wel logisch gezien Lian Li de onderzoekskosten gehad heeft.
GwnLars_ @Byron01013 september 2023 17:14
Ik dacht iets te rigoreus denk ik, stillegging van de productlijnen van Phanteks die dat ontwerp bevatten, met eventuele garantie-issues voor de consument.
Zyphlan @Byron01013 september 2023 17:28
Should the lawsuit be successful, Lian Li's competitors will require a licensing agreement to sell RGB PC fans using this daisy-chain technology.

Je verwachting klopt volledig.
SinergyX @Byron01013 september 2023 19:52
Zoals het nu al nadelig is? Dit is V2 inmiddels van hun Uni, waar je ook nog 3 versies van software beschikbaar hebt. De eerste versie werkt met 3rde, maar niet met de 2de. De 2de werkt wel met de 1ste, maar weer niet met de 3rde software.

Daarnaast:
https://www.megekko.nl/pr...ow-D-RGB-White-3-pack.jpg

Dit lijkt niet eens op de aansluiting van Uni, het zijn losse connectors ipv 'pin to pin' direct in de fan.
kameleon20 @GwnLars_13 september 2023 17:41
Zelfs hun plicht als ze denken dat er inbreuk gemaakt wordt.
Anders mogen anderen ook zo deze techniek gebruiken en is deze patent niet meer van belang.
Heaget 13 september 2023 17:21
Ik kende dit systeem nog helemaal niet, maar hier was ik 15 jaar geleden als casemodder wel echt helemaal wild van geworden!
Tsenre 13 september 2023 17:53
Ik ben benieuwd of dit in nederland voor een rechtbank komt.
Naar mijn weten is het nederlands recht mbt patenten iig niet gelijk aan het amerikaanse.
Appeltaard @Tsenre13 september 2023 18:02
Ze zullen als ze dit echt willen bevechten vast eerst onderzocht hebben onder welk recht ze de meeste kans zouden hebben met de rechtzaak.
Z100 13 september 2023 19:18
Blijft ironisch dat Chinese bedrijven om patenten geven in het Westen, maar nog steeds massaal onze patenten blijven schenden in eigen land.

Dit is hypocriete bullsh*t.

[Reactie gewijzigd door Z100 op 23 juli 2024 02:28]

g4m3fr34k @Z10014 september 2023 12:48
behalve dan dat lian li geen Chinees bedrijf is :)
Z100 @g4m3fr34k14 september 2023 13:33
Wat.... Al deze jaren dacht ik dat Lian Li Chinees was. Je hebt gelijk. Wow. :D

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