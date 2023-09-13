Lian Li klaagt Phanteks aan wegens vermeende patentinbreuk fanconnectors

Lian Li heeft Phanteks aangeklaagd wegens patentinbreuk. De zaak draait om de Phanteks D30-fans, die 'kabelloos' met elkaar verbonden kunnen worden. Die zouden inbreuk maken op de patenten rondom Lian Li's UNI-ventilators, die een soortgelijke connector hebben.

Lian Li stelt in zijn rechtszaak dat Phanteks met zijn D30-fans inbreuk maakt op het patent US 10,690,336 B1, merkte OC3D op. Lian Li heeft dat patent sinds juni 2020 in handen en omschrijft een manier om meerdere rgb-fans aan elkaar te verbinden met een compacte connector. De fabrikant gebruikt die connector met zijn UNI-ventilators. Daarmee kunnen meerdere fans zonder kabel aan elkaar 'geklikt' worden met een kleine connector. Zo kunnen maximaal vier fans aangestuurd worden met een enkele kabel naar het moederbord.

De Phanteks D30-serie gebruikt een soortgelijk systeem, waarmee gebruikers meerdere ventilators aan elkaar kunnen daisychainen zonder extra kabels. Lian Li stelt dat de Nederlandse fabrikant hiermee zijn patenten schendt. Lian Li wil hierom een schadevergoeding en een verkoopverbod op de betrokken producten die zonder licentie verkocht worden. Lian Li zou drie maanden geleden al geklaagd hebben bij Phanteks, maar laatstgenoemde zou daar niet op in zijn gegaan. De rechtszaak is op 8 september ingediend. Het is nog niet bekend wanneer een uitspraak wordt verwacht.

De Lian Li UNI-fans (links) en Phanteks D30-serie