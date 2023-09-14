Phanteks ontkent inbreuk op Lian Li-patent voor fanconnectors

Phanteks ontkent dat zijn D30-ventilators inbreuk maken op een patent van Lian Li. Laatstgenoemde maakte woensdag bekend Phanteks hierom aan te klagen, maar volgens de D30-maker gaat het om een origineel idee.

"Wij hebben tijdens de ontwikkeling en voor de presentatie van de D30-ventilators overlegd met patentadvocaten en hieruit bleek dat de ventilators geen inbreuk maken op het patent", zegt Phanteks volgens TechPowerUp. "Phanteks D30-ventilators zijn een origineel idee, waarvoor in verschillende landen patenten zijn toegekend."

De D30-rgb-fans van Phanteks kunnen zonder losse kabels met elkaar worden verbonden dankzij een compacte connector. Dit systeem lijkt op Lian Li's kabelloze connector in de UNI-ventilators. Lian Li heeft een patent verkregen op zijn kabelloze ventilators en zegt dat Phanteks inbreuk maakt op dit patent. Lian Li wil daarom een schadevergoeding en een verkoopverbod voor de D30-ventilators. Het gaat om het patent US 10,690,336 B1.

De Lian Li UNI-ventilators (links) en Phanteks D30-serie