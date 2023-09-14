Phanteks ontkent inbreuk op Lian Li-patent voor fanconnectors

Phanteks ontkent dat zijn D30-ventilators inbreuk maken op een patent van Lian Li. Laatstgenoemde maakte woensdag bekend Phanteks hierom aan te klagen, maar volgens de D30-maker gaat het om een origineel idee.

"Wij hebben tijdens de ontwikkeling en voor de presentatie van de D30-ventilators overlegd met patentadvocaten en hieruit bleek dat de ventilators geen inbreuk maken op het patent", zegt Phanteks volgens TechPowerUp. "Phanteks D30-ventilators zijn een origineel idee, waarvoor in verschillende landen patenten zijn toegekend."

De D30-rgb-fans van Phanteks kunnen zonder losse kabels met elkaar worden verbonden dankzij een compacte connector. Dit systeem lijkt op Lian Li's kabelloze connector in de UNI-ventilators. Lian Li heeft een patent verkregen op zijn kabelloze ventilators en zegt dat Phanteks inbreuk maakt op dit patent. Lian Li wil daarom een schadevergoeding en een verkoopverbod voor de D30-ventilators. Het gaat om het patent US 10,690,336 B1.

Lian Li UNI- en Phanteks D30-fansLian Li UNI- en Phanteks D30-fans

De Lian Li UNI-ventilators (links) en Phanteks D30-serie

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-09-2023 10:52 32

14-09-2023 • 10:52

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Reacties (32)

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dasiro 14 september 2023 12:47
een side-by-side vergelijking zou handig zijn ipv nietszeggende marketing-foto's waar de connectors niet op te zien zijn :/


dit is de phanteks en dit is de lian-li
mij lijken ze toch erg verschillend, omdat de phanteks bridge clip connectors gebruikt om fans aan elkaar te linken ipv zoals bij Lian-Li dat ze rechtsreeks met elkaar verbinding maken
PvdVen777 @dasiro14 september 2023 15:09
Bedankt voor de links.

OT : Ik zie helemaal niets nieuws of in mijn ogen patenteerbaars.

Bij mijn vorige werkgever hadden we ook modulen die op soortgelijke manier aan elkaar koppelden.
Om naar iets bekenders en populairder the refereren echter; hoe verschilt dit van bijvoorbeeld de manier waarop je de joycons van je switch verbindt ? Mis is ik hier een of ander 'geniaal' detail ?

Toevoeging :
Ook in servers worden al sinds jaar en dag kabelloze steekverbindingen gebruikt. Lijkt me wél dezelfde categorie.

[Reactie gewijzigd door PvdVen777 op 23 juli 2024 16:29]

dasiro @PvdVen77714 september 2023 17:54
patenten zijn een raar iets, zeker in de VS) waar je een idee patenteert ipv een product. Bij joycons zitten de contactpunten in de sliders zelf en niet zo open en bloot aan de zijkant. Serverfans linken niet op elkaar door, maar pluggen rechtstreeks in op contacten in het chassis of moederbord. Bovendien gaat het in beide gevallen weer over een iets andere productcategorie, maar patentinbreuken zijn analoog aan het spreekwoord "beauty is in the eye of the beholder": de ene vindt het overduidelijk terwijl de ander langs geen kanten ziet wat er aan de hand is ;+
GameNympho @dasiro14 september 2023 13:29
Je slaat de spijker op zijn kop, al 2 berichten erover op de frontpage, maar geen vergelijkingsmateriaal?

edit, thnx in ieder geval @dasiro

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 22 juli 2024 18:46]

Bergdwerg 14 september 2023 12:01
Het verweer van Phantek dat hun eigen technologie gepatenteerd is, is nogal zwak. Dit zegt namelijk niks over het wel of niet inbreuk maken.

Ter illustratie, wanneer Lian Li technology "A" ontwikkeld en gepatenteerd heeft en Phantek technologie "A + B", dan kan "A + B" nog steeds gepatenteerd worden, omdat het een doorontwikkeling is op "A" en dus nieuw en inventief kan zijn. Het produceren/toepassen van "A + B" , vereist echter het gebruik van "A" en valt hiermee dus onder de beschermingsomvang van het patent op "A".
pempie3 14 september 2023 10:57
Ik zou het wel erg jammer vinden als geen enkele andere fabrikant fans op deze manier met elkaar mag verbinden; al die kabels zijn de voornaamste reden waarom ik niet meer aan RGB fans wil beginnen.
JustRob
@pempie314 september 2023 11:01
Tja, dat is het hele idee van patenten, als je als bedrijf een briljant idee hebt dat nog niet eerder is toegepast, dan mogen andere bedrijven dit niet zomaar kopieeren. Dus tenzij Phanteks aan kan tonen dat ze daadwerkelijk het patent niet schenden OF kan bewijzen dat dit een dusdanig generieke oplossing is die niet patenteerbaar zou zijn, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat ze dit product van de markt moeten halen.
Cassiespook @JustRob14 september 2023 11:19
Ja en nee, patenten zijn er inderdaad om ervoor te zorgen dat je winst kan maken met jouw idee winst kan maken zonder dat iemand anders jouw product gaat namaken en goedkoper verkopen.
Het grote hekelpunt met patenten van tegenwoordig is echter dat ze heel generiek worden geschreven.
Bijvoorbeeld, de manier waarop ik het Lian Li patent interpreteer is dat elke RGB fan die het PWM en RGB signaal doorgeeft via dezelfde connector onder het patent zou vallen. In feite is dit dus een patent op elke vorm van kabelloze daisy chaining van RGB fans.
Bergdwerg @Cassiespook14 september 2023 12:12
Als voor de fan van Lian Li het kabelloos daisy chaining van RGB fans nog niet bestond, dan is dat toch ook de vinding?
lilmonkey @Bergdwerg14 september 2023 12:33
Een patent moet een specifieke technische oplossing/implementatie beschrijven, niet een concept/idee, en daarnaast moet de oplossing ook niet voor de hand liggen. Of nou ja, dat is hoe het hoort te werken. Zeker in de VS wordt daar tegenwoordig wat minder nauwkeurig mee omgegaan met als resultaat, zoals Cassiespook al zei, soms vrij algemene patenten die het doel voorbij schieten.
naaitsab @Cassiespook14 september 2023 12:14
Patenten zijn nu al een mijnenveld. Je kan het zo gek maken door elk miniem detail tot op een tiende millimeter vast te leggen. Als dat soort zaken gaan gebeuren dan gaat het hele systeem stagneren. Een patent is ooit ontwikkeld zodat iemand niet je idee kan stelen zonder daar met jouw in overleg over te gaan. Het moet echter wel iets unieks zijn. Daar moet ook een zekere marge in zitten. Zo zal bijvoorbeeld het formaat stroomkabel naar de fan-hub van Noctua hetzelfde zijn als Lian-Li. Als je dat mag vastleggen is het einde zoek natuurlijk.

Gezien ontwerpen nu veel complexer zijn geworden is de nuance wellicht wat zoek aan het raken. Als het patent van dit artikel goedgekeurd is met enkel "magnetisch ventilatoren daisychainen' dan is dat heel erg globaal. Mag hopen dat er wel iets meer details in staan.
Zyphlan @JustRob14 september 2023 12:54
https://www.eteknix.com/l...fans-patent-infringement/
Phanteks D30 fans feature a similar daisy chain system that involves a cable connection similar to Lian Li’s but then requires separate clips to connect further fans which is overall different to Lian Li’s system. The photo below from the Glacier One manual shows the system.
Ook gister gespost maar lijken deze ook maar enigzins op elkaar afgezien dat ze gebruik maken van daisy chain? ( wat tevens prior art heeft).

https://www.overclock3d.n...g/lian_li_sues_phanteks/1

Dit geeft beter voorbeeld van hoe die aansluit, Dus je hebt de aanklager die hebben een systeem ontwikkeld voor daisy chain waar alles perfect op elkaar aansluit. Phantek heeft een daisy chain systeem gemaakt waar je een clip erop moet zetten om het vast te maken.

Lijkt me dat als je het stukje daisy chain weglaat ze een fundamenteel andere manier van aansluiten gebruiken maarja we zullen wel zien wat de rechtzaak opbrengt.

PS voor andere die zeggen dat het een patent troll is.

Het is zeker geen patenttroll maar wel een speler die ( wat ook ze goed recht is) probeert om de daisy chain als licentie te kunnen gaan uitgeven en dus flink cashen mochten ze winnen.
Patent Troll:
a company that obtains the rights to one or more patents in order to profit by means of licensing or litigation, rather than by producing its own goods or services
1 van de comments op die link zegt het mooi:
So Lian-li fans have pins and pads on the actual fan casing and the fans slide togheter making contact, Phanteks solution involves only pads in a completely different location on the fan casing and the fans are actually linked by an external clip that both makes the electrical contacts by carrying the pins and possibly cables or a PCB inside of them, and also keeps them together in a flimsy manner, but Phanteks is infringing on Lian-li's patent?

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 16:29]

The Zep Man
@JustRob14 september 2023 11:18
Tja, dat is het hele idee van de huidige implementatie van patenten in de VS, als je als bedrijf een briljant idee hebt dat nog niet eerder is toegepast of waarvan verwacht wordt dat een dergelijke claim niet succesvol zal worden aangevochten, dan mogen andere bedrijven dit niet zomaar kopieeren.
Fixed. Patenttrollen zijn ook een ding.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 16:29]

JustRob
@The Zep Man14 september 2023 11:19
Zeker waar, maar dat lijkt mij in deze casus niet het geval.
Annihlator @JustRob14 september 2023 11:25
Hoezo is het patenteren van iets dat bij aanverwante producten super-normaal is (nooit het frontje van een autoradio bijvoorbeeld losgehad?) Niet een patent-troll actie?

Verzonken connectors zijn echt zo prior-art als wat, op wat voor manier je het poogt te abstraheren, dat basisprincipe wordt al heel lang en veel toegepast, ookal was dat voorheen nog niet specifiek voor fans met ledjes; maar zat andere lichtstrips die verzonken connectoren hebben en/of aansluitkits.
Het maakt wat dat betreft ook niet uit of het een klik- schuif- of drukverbinding is; niks unieks of nieuws aan, enkel dat we deze keer een ander stuursignaal sturen, whoop-dee-doo!

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 23 juli 2024 16:29]

JustRob
@Annihlator14 september 2023 11:40
een patent troll vind ik meer een partij die patenten op koopt in sectoren waar het niks mee van doen heeft en daar dan geld uit probeert te kloppen.

Lian-Li vraagt nu een patent aan binnen hun sector en als dit daadwerkelijk te generiek blijkt, dan is het aan een rechter om daar iets van te vinden. Je kunt het Lian-Li niet kwalijk nemen dat ze dit proberen te patenteren omdat het daadwerkelijk wel iets is dat ze zelf ontwikkeld hebben. Don't blame the players, blame the game...
Game-Over @Annihlator14 september 2023 12:03
dat basisprincipe wordt al heel lang en veel toegepast, ookal was dat voorheen nog niet specifiek voor fans met ledjes; maar zat andere lichtstrips die verzonken connectoren hebben en/of aansluitkits.
Zo werkt dat niet in de VS. Een heel goed voorbeeld daarvan was de juridische strijd tussen Apple en Samsung over de afgeronde hoeken.
Super korte samenvatting.
Apple claimt dat Samsung de ronde hoeken heeft nageaapt.
Het verweer van Samsung was dat het juist Apple de naaper was.
Samsung had fotolijstjes met afgeronde hoeken,
Samsung heeft die afgeronde hoeken ook op de telefoon toegepast. Dus heeft Samsung de eigen telefoonlijstjes nagemaakt. Zoals je in de rechtbank verslagen kunt nalezen, was de rechter het daarmee eens.
Maar fotolijstjes zijn een andere productgroep dat telefoons. Dus Apple mag bv wel inspiratie opdoen bij Samsung en Braun uit andere productgroepen.
Maar omdat Apple het eerste was binnen de productgroep smartphones met afgeronde hoeken kwam Samsung dat een eigen product heeft nagemaakt toch in zwaar weer.

Dus, je hebt gelijk dat verborgen connectoren al heel lang bestaan. Maar dat is buiten de deze productgroep.
Bergdwerg @Game-Over14 september 2023 12:26
Je vergelijking gaat niet helemaal op, de juridische strijd tussen Apple en Samsung ging over een design patent. Dit is iets anders dan het patent waar het in het artikel over gaat. Een design patent legt vast hoe iets estetisch vormgegeven is, hierbij mag de vormgeving niet technisch bepaald zijn. Een"normaal" patent gaat juist over een technische vinding.

In het Nederlands is het onderscheid duidelijker en praat men over modelbescherming en octrooibescherming.

Het is zo dat ook bij octrooibescherming het toepassen van een bestaande techniek in een nieuw technisch veld inventief kan worden geacht, maar alleen wanneer deze toepassing niet voor de hand ligt. Dit is vaak alleen het geval wanneer de technische velden ver uit elkaar liggen (wat naar mijn mening bij fotolijstjes en telefoons bijvoorbeeld niet het geval is).
thibaultvdb @pempie314 september 2023 12:50
IP in general is niet te verdedigen.
Er is dan ook nergens enig bewijs te vinden dat het een netto plus is voor de maatschappij.

https://mises.org/library/case-against-ip-concise-guide
BlueTooth76 14 september 2023 11:00
Op zich is deze hele kwestie wel goed voor het product in het algemeen, had er van beide partijen nooit van gehoord :P
SinergyX 14 september 2023 11:25
Wat ik al in het vorige bericht zei, het zijn inderdaad verschillende aansluitingen, Lian heeft een direct pin-op-pin aansluiting, Phantek gebruikt een koppelplaatje, lijkt me toch niet dat zo'n patent zo bizar breed is dat elke vorm van 'niet met kabel' verbonden systemen daaronder zouden vallen. En zeker gezien de plaatjes bij het patent lijkt me dat ook het geval, daar gaat het echt om directe aansluiting.

Ik heb de Lian setjes (2x) maar door hun revisies niet compatible met elkaar, mogen van mij meer fabrikanten komen die 2/3 fans aan elkaar sluiten (desnoods gewoon 1 blok van 2 of 3 fans), alleen het RGB aspect hoeft van mij niet zo.
Xm0ur3r @SinergyX14 september 2023 11:56
Eens.
Als uit de rechtzaak komt dat LianLi een patent heeft op het geheel daisy chainen van Fans dan is dat echt een groot probleem voor ons als consument.
Daarnaast ook voor andere fabrikanten, er zijn er namelijk al meer die het mogelijk maken om fans aan elkaar te koppelen, zij het met een kabel. Die vallen daar dan ook opeens onder.
Bergdwerg @SinergyX14 september 2023 12:31
De plaatjes uit het octrooi zeggen niet veel over de beschermingsomvang, hiervoor moet naar de conclusies (claims) gekeken worden. De plaatjes dienen slechts als voorbeeld van hoe de techniek die geclaimd wordt mogelijk kan worden toegepast.

Wanneer je naar de hoofdconclusie kijkt van het genoemde octrooi, dan wordt daarin genoemd dat er een connector wordt gebruikt, maar wordt het type connector niet nader gespecificeerd. Dit duidt er op dat Phantek niet zomaar onder het octrooi uit kan komen door een ander type connector te gebruiken.
SinergyX @Bergdwerg14 september 2023 13:01
Plaatjes zeggen juist veel, een tekstuele omschrijving is nooit genoeg geweest, de uitleg moet matchen met de plaatjes. En ook in de tekst gaat het continue over een 'groove' en 'connector' met de 'body', welke type maakt niet uit, principe erachter is niet hetzelfde
(zoals ook Nvidia destijds met hun SLI principe, dat was een brug en geen directe verbinding).
Bergdwerg @SinergyX14 september 2023 13:29
De plaatjes en bijbehorende tekst geven inderdaad veel informatie, maar deze dienen om een voorbeeld te geven van een mogelijke implementatie van datgeen wat in de conclusies wordt omschreven. Ik had het specifiek over de beschermingomvang, i.e. de techniek die onder het octrooi valt, die wordt bepaald aan de hand van de conclusies.
IIIIIIIIIIII 14 september 2023 12:01
Het zou ook raar zijn als ze al meteen zouden zeggen dat ze inbreuk maken op iemands patent.
NeverSettle 14 september 2023 12:12
Betaald Corsair dan wel aan Lian Li? Zij produceren ook vergelijkbare kabelloze ventilators.
PvdVen777 @NeverSettle14 september 2023 15:16
Ben daar niet mee bekend, maar ook in servers (rackmount) worden al sinds mensenheugnis allerlei kabelloze steekverbindgen toegepast.
Madrox @PvdVen77715 september 2023 07:23
Daarom vind ik het ook totaal niet patent waardig. De technieken zijn er allang , het heeft mij verbaasd dat dit simpele koppelen al niet veel eerder gebeurt is. En omg, het is zo uniek daar moet gelijk weer een patent op .
Xfade 14 september 2023 14:36
Van de Verschillende oplossingen (Corsair, ThermalTake, Phanteks) lijkt Phanteks wel het minst op de manier zoals LianLi het doet.

Ik heb zelf 6 van deze LianLi fans, het is erg ideal.
demianmonteverd 14 september 2023 15:47
Aanvulling:

https://patents.google.com/patent/US11686467B1/en

Dit is een recent patent van Phanteks Taiwan, het is van 2022-11-04 (toegekend op 2023-06-27). Gaat zoals ik het lees ook over deze constructie. Ik zie geen andere patenten die erop lijken nu staan die zijn gekeurd.

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