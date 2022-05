Thermaltake introduceert The Tower 100-behuizing voor Mini-ITX-moederborden

Thermaltake kondigt zijn The Tower 100-behuizing aan tijdens de CES. Deze towerbehuizing biedt ruimte voor Mini-ITX-moederborden en moet eind januari beschikbaar komen. Thermaltake noemt vooralsnog geen adviesprijs.

De Thermaltake The Tower 100 is een kleinere variant van de huidige The Tower 900, die in 2016 werd aangekondigd. De Mini-ITX-variant heeft afmetingen van ongeveer 463x266x266 mm, terwijl het grotere model 752x423x483mm meet. De nieuwe case biedt enkel ruimte voor Mini-ITX-moederborden en weegt 6,1 kilogram. Thermaltake voorziet zijn The Tower 100 van drie glazen zijpanelen.

De moederbord-mount van de The Tower 100-case is een kwartslag gedraaid ten opzichte van andere behuizingen. Daarmee worden de moederbordaansluitingen aan de bovenkant van het chassis gepositioneerd. De behuizing ondersteunt videokaarten met een maximale lengte van 330mm, die verticaal in de behuizing wordt geplaatst. De case biedt daarnaast ruimte voor cpu-koelers met een maximale hoogte van 190mm en voedingen tot 180mm.

Thermaltake levert verder twee 120mm-fans mee. De fabrikant plaatst deze aan de boven- en achterkant van de behuizing. In totaal biedt de case ruimte voor maximaal drie 120mm- of 140mm-fans. De behuizing is volgens de fabrikant geoptimaliseerd voor verticale airflow, waarbij lucht aan de onderkant wordt ingevoerd en aan de bovenkant wordt uitgestoten. De meegeleverde fans draaien ieder op een toerental van 1000rpm. Gebruikers kunnen standaard maximaal twee 2,5"-drives installeren. De The Tower 100-behuizing biedt ook ruimte voor twee 3,5"-hdd's, maar daarvoor moeten gebruikers de voorgeïnstalleerde fan aan de achterkant verplaatsen.

Het frontpaneel bevat een USB 3.2 Gen 2-aansluiting van het Type-C, twee USB 3.0 Type-A-connectors en twee 3,5mm-jacks voor audio en een microfoon. Thermaltake brengt de behuizing uit in een zwarte en witte variant. De Thermaltake The Tower 100 moet eind januari beschikbaar komen, maar het bedrijf rept nog niet over een adviesprijs. De grotere The Tower 900 had bij release een adviesprijs van 250 dollar en staat voor € 284,- in de Pricewatch.