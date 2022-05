Jonsbo brengt TR03-behuizing met driehoekig ontwerp uit voor 243 euro

Jonsbo heeft zijn TR03-behuizing uitgebracht. Deze case heeft een driehoekig ontwerp en biedt ruimte voor GPU's met een maximale lengte van 460mm. De TR03 staat momenteel te koop bij een Duitse webshop voor 243,60 euro.

Jonsbo kondigde de TR03 vorig jaar in oktober al aan, maar het bedrijf repte toen nog niet over prijzen en beschikbaarheid. De behuizing lijkt sinds deze week leverbaar. De Jonsbo TR03 heeft een ontwerp dat doet denken aan de Area 51 van Alienware, met een driehoekige vorm en een licht gekanteld moederbord. Jonsbo komt met twee varianten van de TR03: een versie met glazen frontpaneel, en een model met voorkant van aluminium. Van beide modellen zijn zwarte en zilverkleurige varianten beschikbaar.

De zwarte Jonsbo TR03-A met frontpaneel van aluminium. Afbeeldingen via Jonsbo

De behuizing meet respectievelijk 673mm en 595mm op zijn diepste en hoogste punten. De TR03 is daarnaast 238mm breed en weegt 15 kilogram. De kast heeft zeven PCIe-uitbreidingsslots en biedt plaats voor ATX-moederborden of kleiner. De fabrikant levert standaard twee 120m-fans met de behuizing. In totaal biedt de TR03 plaats voor tien 120mm-fans. Aan de voorkant kan daarnaast een radiator met koeloppervlak tot 360mm geplaatst worden. De behuizing biedt daar echter enkel twee kleine uitsnedes voor airflow aan de zijkanten.

De voorkant van de behuizing is voorzien van twee USB 3.0-aansluitingen van het type-A en een USB-C-connector. Ook zijn er twee 3,5mm-jacks voor audio en een microfoon. Gebruikers kunnen volgens de website van Jonsbo maximaal acht 2,5"-ssd's of drie 3,5"- en drie 2,5"-drives in de TR03 installeren. Op de website van een Duitse webshop wordt echter gesproken over twee 2,5"-drives en drie 3,5"-hdd's. De behuizing biedt daarnaast ruimte voor atx-voedingen tot 185mm. De geïnstalleerde videokaart mag maximaal 460mm lang zijn terwijl TR03 cpu-koelers met een maximale hoogte van 175mm kan herbergen.

De zilverkleurige Jonsbo TR03-G met glazen frontpaneel. Afbeeldingen via Jonsbo