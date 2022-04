Streacom geeft nieuwe versie van Mini-ITX-behuizing DA2 betere ventilatie

Streacom brengt een verbeterde versie van zijn compacte DA2-behuizing uit. De tweede versie heeft verbeterde ventilatie, door aanpassingen aan de ventilatieroosters. Volgens de fabrikant is de nieuwe behuizing geoptimaliseerd voor RTX 3000-kaarten.

De Streacom DA2 Version 2 is de opvolger van de DA2 die ruim twee jaar op de markt is. De fabrikant zegt verbeteringen bij het nieuwe model te hebben doorgevoerd naar aanleiding van kritiek op het eerste kastje. De tweede versie heeft ventilatiegaten met een ander patroon aan de achterkant en zijpanelen. Het formaat van de gaatjes is aangepast en het zijn er nu twee keer zoveel, wat de airflow ten goede moet komen.

Ook voorziet Streacom de DA2 Version 2 standaard van de Performance Acrylic Panel Kit. Deze kit was ontwikkeld voor gebruik in combinatie met glazen zijpanelen bij de eerste versie van de behuizing, maar wordt voortaan dus standaard meegeleverd.

Het paneel aan de achterkant heeft een grotere opening voor een PCIe-kaart en de passtrough-kabel voor de voeding heeft nu een stekker met een hoek, waardoor er minder ruimte verloren gaat aan de binnenkant.

Volgens Streacom is het ontwerp van de DA2 geschikt voor de Founders Editions van de RTX 3000-kaarten, die aan twee kanten van de videokaart een ventilator hebben. De kast kan lucht aanzuigen van de onderkant en het is mogelijk om de SFX-voeding onder een hoek van 90 graden te plaatsen, wat de airflow verbetert. De 3,9kg wegende behuizing is gemaakt van aluminium, heeft afmetingen van 340x286x180mm en biedt plaats aan videokaarten van maximaal 330mm lang. Cpu-koelers mogen 145mm hoog zijn.

Streacom brengt de DA2 VErsion 2 uit halverwege oktober, al kan het tot eind november duren voordat de behuizing bij alle winkels beschikbaar is, aldus de fabrikant. De huidige DA2-behuizing staat in de Pricewatch bij verschillende aanbieders voor prijzen rond 200 euro.