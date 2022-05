Akasa toont m-itx-behuizing voor passief gekoelde systemen met 65W-processor

Akasa gaat een mini-itx-behuizing uitbrengen die geschikt is voor passief gekoelde systemen met 65W-processors van Intel of AMD. Eerdere behuizingen van Akasa voor fanloze builds waren bedoeld voor 35W-cpu's.

De behuizing krijgt afmetingen van 280x209x110mm, meldt FanlessTech. Die website toont ook een foto van de Akasa Maxwell Pro-behuizing. De fabrikant heeft al wel een productpagina van de behuizing op zijn website staan, maar de details zijn nog niet ingevuld.

Op Twitter meldt Akasa dat de nieuwe behuizing van aluminium is gemaakt en over vier koperen heatpipes beschikt. De binnenkant is nog niet getoond; maar net als bij eerder uitgebrachte behuizingen zal daar een koelelement zitten dat op de processor bevestigd kan worden en waarmee de heatpipes verbonden worden met de behuizing.

Aan de voorkant zitten vier usb-a-poorten en volgens FanlessTech levert Akasa twee optionele voedingen. Er is een compacte 150W-voeding die intern geplaatst kan worden, en een variant met een extern power brick, die een hogere efficiëntie heeft. Wanneer Akasa de nieuwe behuizing uitbrengt, is nog niet bekendgemaakt. Ook de prijs is onbekend.