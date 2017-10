Akasa brengt mini-stx-behuizing uit voor fanloze builds

Akasa heeft de Galileo ST uitgebracht. De kleine behuizing is voorzien van heatpipes en een koelblok, zodat een mini-stx-moederbord met daarop maximaal een Intel Core i3-7300T-processor met een tdp van 35W passief gekoeld kan worden.

De behuizing, met afmetingen van 300,6x154x58,5mm, is vrijwel helemaal van aluminium gemaakt. Een groot deel van de binnenkant wordt in beslag genomen door een koelblok. Dat blok wordt via heatpipes in contact gebracht met de cpu op het mini-stx-moederbord dat in de kast geplaatst moet worden.

In het kastje is ruimte voor twee 2,5"-ssd's of -hdd's. Aan de achterkant zitten uitsparingen voor wifiantennes en twee seriële poorten. Volgens de fabrikant is het kastje daarom geschikt voor zakelijke en educatieve omgevingen. Aan de voorkant zitten usb-aansluitingen met een reguliere type-a-connector en een type-c-variant. Ook zijn er audioaansluitingen aanwezig.

Op de behuizing zitten vesa-bevestigingspunten, zodat het kastje bijvoorbeeld achter een scherm gemonteerd kan worden. Akasa heeft niet bekendgemaakt wat de prijs is van de Galileo ST-behuizing. De fabrikant heeft al diverse behuizingen voor passief gekoelde systemen in zijn assortiment. Dat zijn onder andere kastjes voor mini-itx-moederborden en behuizingen voor NUC's.