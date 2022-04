MonsterLabo maakt ATX-behuizing die tot 400W passief kan koelen

MonsterLabo maakt een ATX-behuizing voor passief gekoelde systemen. Het Belgische bedrijf noemt de kast The Beast en voorziet die van twee grote koelelementen met heatpipes en heatsinks. De fabrikant raadt maximaal een 150W-cpu en 250W-gpu aan bij passieve koeling.

Volgens MonsterLabo zijn de twee koelelementen van The Beast ieder in staat om cpu's en gpu's met een tdp van 300W of meer te koelen, maar voor een volledig fanloze configuratie raadt het bedrijf aan om voor maximaal een 150W-cpu en 250W-gpu te kiezen. Met het gebruik van twee 140mm-fans in de behuizing, is het volgens de fabrikant geen probleem om een 250W-cpu en 320W-gpu te installeren, zonder dat die onderdelen van fans zijn voorzien.

De ATX-behuizing heeft aan de binnenkant twee grote heatsinks, twintig heatpips en zes koperen warmtebruggen. De koeling kan aangesloten worden op courante AMD- en Intel-cpu's, consumentenprocessors en hedt-exemplaren. De gpu mag maximaal 290mm lang zijn.

MonsterLabo gebruikt aluminium, staal, koper en glas voor de constructie. De aluminiumdelen zijn 6mm dik, het staal is 2,5mm dik. Er kunnen tot vier 3,5"-hdd's of acht 2,5"-ssd's geïnstalleerd worden. Verder is er ruimte voor twee 140mm-fans in de behuizing. De kast heeft afmetingen van 45x35x21cm, het gewicht noemt de fabrikant nog niet.

Twee jaar geleden bracht MonsterLabo al The First uit. Dat is een 429 euro kostende behuizing voor passief gekoelde Mini-ITX-systemen, die passief tot 200W aan warmte kan afvoeren en tot 300W met een ventilator. De prijs van The Beast is nog niet bekendgemaakt. De ATX-behuizing komt op 9 oktober uit.