Delft Hyperloop haalt snelheidsrecord van 360km/u met capsule in buitenlucht

Het studententeam Delft Hyperloop heeft op een testbaan in Hilversum een snelheid van 360km/u gehaald met een capsule. Dat is veel hoger dan het vorige record van het team. De niet geheel vlekkeloos verlopen recordpoging gebeurde in de buitenlucht en niet in een vacuümbuis.

Het team Delft Hyperloop IV heeft de snelheid bevestigd op Twitter. De poging en de snelheid zijn ook te zien in een video van de recordpoging. Met de snelheid van 360km/u heeft het Delftse team zijn eerdere record van 202km/u aanzienlijk verbeterd. Dat vorige record werd een jaar geleden gehaald tijdens de officiële jaarlijkse hyperloopcompetitie en dus in een vacuümbuis, terwijl het nieuwe record van 360km/u in de buitenlucht werd behaald, op de 368m lange Long Test Track in Hilversum.

Bij de poging van vorig jaar moesten vanwege een communicatieprobleem de noodremmen worden geactiveerd, waardoor er geen hoge snelheid kon worden gehaald. De huidige recordpoging ging ook niet vlekkeloos. De Atlas04 kwam niet zover als de bedoeling was. De capsule had ongeveer 350 of 360 meter moeten afleggen, maar bleef steken op 299 meter. Dat kwam door een probleem met een van de motorcontrollers, waardoor de noodrem vroegtijdig werd geactiveerd.

In tegenstelling tot eerdere jaren heeft de huidige Atlas04-capsule niet meegedaan aan de SpaceX-competitie. Mede door de coronacrisis ging de 2020 SpaceX Hyperloop Pod Competition niet door. De 2020-editie van deze competitie had voor het eerst moeten plaatsvinden in een tunnel met een lengte van 10km, liet Elon Musk vorig jaar weten. Dat is tien keer zo lang als de tunnel die tot nu toe is gebruikt tijdens de jaarlijkse competitie. Een paar weken geleden liet Musk nog weten dat er gemikt wordt op een lengte van 10km en een tunnel met de nodige bochten om zo beter een echte tunnel na te bootsen. De tunnel moet echter nog worden afgebouwd en voor de bouw ervan wordt wellicht ook een competitie gestart.

Atlas04 maakt nog gebruik van wielen, maar in het uiteindelijke concept van de hyperloop moeten de wielen plaatsmaken voor magneten, waardoor de rolweerstand geen factor meer is. Ook zal de luchtweerstand nagenoeg verdwijnen doordat de capsules door een vacuümbuis moeten zweven. Daarbij moeten snelheden van 1000km/u mogelijk worden. Het huidige record in een vacuümbuis staat op 465km/u.