Delft Hyperloop haalt geen snelheidsrecord in SpaceX-competitie door probleem

Het studententeam Delft Hyperloop is er zondag niet in geslaagd om een snelheidsrecord te breken bij de SpaceX-competitie. Dat mislukte omdat er een communicatieprobleem optrad waardoor de noodremmen geactiveerd moesten worden.

De Atlas 02-capsule van het team uit Delft haalde op de testbaan een snelheid van 196km/u. Dat is veel lager dan verwacht; volgens eerdere tests zou 600km/u haalbaar moeten zijn in de testbuis die een kilometer lang is. De poging mislukte omdat het contact met de capsule verloren ging waarna de noodremmen geactiveerd werden.

Met hun poging zijn de studenten van de TU Delft laatste geworden in de SpaceX Hyperloop Pod-competitie dit jaar. Het van de Technische Universiteit München werd eerste. De Duitsers haalden met hun capsule een snelheid van 465km/u. Dat was net niet genoeg om het record te breken, dat staat op 467km/u. Vier teams voerden een poging uit.

Delft Hyperloop was met 21 andere teams geselecteerd op dit jaar deel te mogen nemen aan de competitie in Los Angeles. In de afgelopen week moesten er 122 veiligheidstests afgerond worden, waarna uiteindelijk vier teams de test in de vacuümbuis van SpaceX mochten uitvoeren. Tijdens de tests had het team ook tegenslagen te verduren. Zo waren er componenten die kortsluiting hadden en zwenkten de wielen uit. Toch werden de tests uiteindelijk een dag voor het einde van de testweek succesvol afgerond.

Volgend jaar gaat er weer een nieuw team van studenten werken aan de hyperloopcapsule. Delft Hyperloop won de competitie in 2017. Vorig jaar waren er ook problemen en bleef de snelheid steken op 142km/u omdat de capsule oververhit raakte.