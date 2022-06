Virgin Hyperloop voert eerste test uit met passagiers

Virgin Hyperloop heeft zijn eerste test met passagiers uitgevoerd. Dat gebeurde met de nieuwe Experimental-Pod-2, waar twee mensen in passen. De test werd uitgevoerd in een bestaande vijfhonderd meter lange testtube, met een snelheid van zo'n 173km/u.

De productieversie van Virgin Hyperloop moet plaats bieden tot aan 28 passagiers per pod. Voor de eerste test met mensen ontwikkelde het bedrijf een kleine versie, met plek voor twee passagiers. De twee inzittenden namen plaats in de XP-2-pod in de DevLoop, een testbaan van Virgin Hyperloop in Las Vegas. Het bedrijf heeft daar al 400 tests zonder passagiers uitgevoerd.

In de kleine testtube is de maximale snelheid beperkt. De test werd uitgevoerd met een snelheid van maximaal 48 meter per seconde, ofwel zo'n 173 kilometer per uur. De luchtdruk in de tube was 100 pascal. Zo'n lage luchtdruk zou snelheden tot meer dan 1000km/u mogelijk moeten maken bij een langere tube.

De test, die werd uitgevoerd met twee werknemers van Virgin Hyperloop aan boord, was bedoeld om veiligheidssystemen te demonstreren en werd bijgewoond door Certifier, een organisatie die veiligheidscertificaten toekent aan spoorwegbedrijven. Volgens Virgin heeft de test met passagiers aangetoond dat de hyperloop een betrouwbare en veilige vervoersmethode is.

Virgin Hyperloop werkt al jaren aan zijn vervoerssysteem. Het bedrijf denkt in 2025 alle certificeringen rond te hebben en het transportmiddel vanaf 2030 in de praktijk in te kunnen zetten. Er zijn ook andere bedrijven en studententeams die werken aan hyperloopsystemen. In Nederland is de TU Delft daarin actief en het bedrijf Hardt, dat is opgericht door voormalige TU Delft-studenten.