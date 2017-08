Duitse studenten winnen hyperloop-competitie SpaceX

Team Warr van de Technische Universiteit München heeft de SpaceX Hyperloop Pod Competition II gewonnen. Net als in januari behaalde de pod van de Duitse studenten de hoogste snelheid door de testbuis. De pod wist tot een snelheid van 324 kilometer per uur te komen.

Daarmee was het Duitse team Warr aanzienlijk sneller dan de twee concurrenten in de laatste fase van de Pod Competitie van SpaceX. Het team gebruikte een pod van 80 kilogram die is voorzien van een elektrische 50kW-motor, waarmee de pod is twaalf seconden tot maximaal 350 kilometer per uur te brengen is. Team Paradigm van de universiteit Newfoundland bereikte met zijn zes meter lange pod met luchtlagers een snelheid van 101 kilometer per uur. Het Zwitserse Swissloop van de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich kwam tot een snelheid van 40 kilometer per uur met zijn systeem op basis van compressie en magneten.

In totaal deden 25 studententeams mee aan de tweede ronde van de SpaceX Hyperloop Pod Competition. Bij deze ronde was het de bedoeling zo snel mogelijk door de testbuis van 1,25 kilometer lengte te gaan. Bij de eerste ronde in januari won het Nederlandse team Delft Hyperloop op punten. Bij de puntentelling wogen ook elementen als ontwerp, constructie en schaalbaarheid mee. Team Warr zette in januari al de snelste tijd neer. Delft Hyperloop kwam toen tot een snelheid van 93 kilometer per uur.

Het team uit Delft deed niet mee aan de tweede ronde afgelopen weekend. De Nederlanders hebben inmiddels het eigen bedrijf Hardt Global Mobility opgericht om daadwerkelijk een commercieel hyperlooptraject te realiseren. Binnen vier jaar moet de aanleg daarvan van start gaan. Onder andere de NS investeert in het project.

Elon Musk, topman van SpaceX, feliciteerde team Warr. Volgens hem zijn nog veel hogere snelheden mogelijk in de testbuis. Daarvoor is wel hoge acceleratie nodig, iets dat bij langere trajecten volgens hem niet nodig is: "Voor passagiervervoer kan dit over meer dan 30 kilometer uitgesmeerd worden, dus geen gemorste drankjes." Volgend jaar houdt SpaceX weer een Pod-competitie voor studenten.