Musk wil ondergrondse hyperloop van New York naar Washington bouwen

Elon Musk wil een ondergronds hyperlooptraject aanleggen van New York naar Washington DC. De reisduur zou daarmee een half uur gaan bedragen. Musk claimt toestemming te hebben het traject aan te mogen leggen.

De tunnel voor de hyperloop zou van het centrum van New York naar dat van Philadelphia en via Baltimore naar Washington DC lopen. Bij elke stad zouden meerdere liften passagiers in de stad brengen. De reistijd van New York naar Washington DC bedraagt met de auto zo'n vijf uur, maar met de hyperloop zou dat afnemen tot 29 minuten.

De aanleg zal gebeuren door Musks bedrijf The Boring Company en tegelijkertijd plaatsvinden met de aanleg van de eerste hyperlooptunnels in Los Angeles. Daarna wil Musk zich op het traject Los Angeles - San Francisco en een hyperloop in Texas richten. Wel stelt hij alleen nog maar mondelingen toezeggingen van de overheid te hebben. "Er moet nog veel werk verricht worden voor formele toestemming, maar ik ben optimistisch dat dit snel volgt", meldt Musk.

Musk bracht het idee voor een hyperloop, een snel vervoermiddel in een vacuüm buis, in 2012 onder de aandacht. Toen nog stelde hij voor een buizenstelsel op palen aan te leggen, maar met The Boring Company richt hij zich op tunnels.

Impressie van Musks idee voor een ondergronds tunnelnetwerk voor auto's, dat gecombineerd zou kunnen worden met de hyperloop