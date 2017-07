Politie nam servers in Nederland in beslag bij actie tegen AlphaBay

Bij de internationale actie tegen de darknetmarktplaats AlphaBay zijn servers in Nederland in beslag genomen. De Amerikaanse autoriteiten en Europol gaven donderdag meer informatie over operatie Bayonet, waaronder over de arrestatie van de Canadese vermoedelijke beheerder.

AlphaBay was de grootste online marktplaats op het darknet tot de site op 5 juli offline gehaald werd bij operatie Bayonet. Hierbij werkten de autoriteiten van de VS samen met die van Thailand, Canada, Litouwen, Frankrijk en het VK. Volgens Europol zijn bij de actie servers in Nederland en Canada en miljoenen dollars aan bitcoin in beslag genomen.

Europol maakt niet bekend om wat voor servers het gaat, maar de Amerikaanse justitie meldt dat de FBI en DEA in samenwerking met buitenlandse autoriteiten vijf servers met wallets voor cryptovaluta in beslag hebben laten nemen. AlphaBay zou tweehonderdduizend gebruikers en veertigduizend verkopers hebben gehad en ten tijde van het offline halen stonden er volgens de VS een kwart miljoen advertenties online voor drugs en honderdduizend aanbiedingen voor malware, identificatiedocumenten, wapens en frauduleuze diensten. Ten tijde van het neerhalen van Silk Road in 2013, destijds de grootste illegale marktplaats op internet, stonden daar 14.000 advertenties.

Een 25-jarige Canadees werd op 5 juli gearresteerd in Thailand op verdenking dat hij de beheerder van AlphaBay was. Op 12 juli pleegde hij zelfmoord in zijn cel. De FBI kwam hem onder andere op het spoor door het gebruik van het e-mailadres Pimp_Alex_91@hotmail.com in de headerinformatie bij de welkomsmail en wachtwoordherstelmail die gebruikers in december 2014 kregen. De it-er had zijn laptop open en onversleuteld staan bij zijn arrestatie, ingelogd als beheerder van AlphaBay.

Volgens een financieel document dat de Thaise politie aantrof op de computer, had de man een vermogen van meer dan 23 miljoen dollar, met aan onder andere 6,5 miljoen dollar aan cryptovaluta als ethereum, monero en zcash, en meer dan 12 miljoen dollar aan bezittingen zoals een Lamborghini en huizen.

De organisatie van AlphaBay bestond onder andere uit moderators die moesten bemiddelden bij geschillen tussen koper en verkoper, uit een Scam Watch van gebruikers die controleerden op fraude en uit een pr-medewerker, die AlphaBay onder andere op Reddit onder de aandacht bracht. Daarnaast was er een beveiligingsbeheerder, met nagenoeg gelijke rechten als die van de hoofdbeheerder.

Tegelijk met de bekendmaking van details over de AlphaBay-actie, meldde de Nederlandse politie het beheer van Hansa Market 27 dagen lang in handen gehad te hebben, waarmee tot in detail inzage werd verkregen in het reilen en zeilen van de site.