Duitse politie haalt darknetmarktplaats Hydra Market offline

De Duitse politie heeft de marktplaats op darknet Hydra Market offline gehaald. De politie heeft de servers van de marktplaats in beslag genomen. Daarnaast is voor zo'n 23 miljoen euro aan cryptovaluta geconfisqueerd.

Het Openbaar Ministerie van Frankfurt am Main en de federale recherche van Duitsland hebben dinsdag de serverinfrastructuur van Hydra Market in beslag genomen en daarmee buiten werking gesteld. Daarnaast is beslag gelegd op 543 bitcoin, momenteel omgerekend ongeveer 23 miljoen euro.

Gebruikers die de marktplaats via het Tor-netwerk willen bezoeken, krijgen een banner met de melding over de actie van de politie te zien. Volgens de Duitse politie had de site 17 miljoen klantaccounts en 19.000 verkoperaccounts. De inbeslagname van de in Duitsland gevestigde servers volgde op een onderzoek dat in augustus 2021 van start ging en waarbij Amerikaanse autoriteiten hulp boden. Hydra Market ging in 2015 online.

Via de marktplaats werden drugs, gestolen data en vervalste documenten verhandeld, zo luidt de claim van het OM. De site zou klanten een Bitcoin Bank Mixer-dienst aanbieden om transacties te anonimiseren.