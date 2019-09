Duitse politie haalt datacentrum voor darknetmarktplaatsen offline

De Duitse politie heeft donderdagavond een datacentrum voor darknetmarktplaatsen offline gehaald en zeven verdachten gearresteerd. De servers werden onder meer gebruikt voor darknetmarktplaats Wall Street Market en een aanval op Deutsche Telekom-routers.

Volgens de Duitse politie was de inval het resultaat van een meerjarig, internationaal onderzoek naar de criminelen. Inmiddels is de server in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts offline gehaald en is de apparatuur in beslag genomen. Tegen Deutsche Welle zegt een politiewoordvoerder dat de criminelen worden verdacht van wapen- en drugsmokkel en het verspreiden van kindermisbruikbeelden.

Of er door het offline halen van deze servers darknetmarktplaatsen en andere criminele activiteiten zijn gestopt, maakt de politie niet duidelijk. Wel komen de autoriteiten vrijdagmiddag nog met een persconferentie, waarbij meer bekend wordt gemaakt over de zaak.

De politie zegt wel dat de servers werden gebruikt voor de Wall Street Market. Deze darknetmartkplaats was volgens de Duitse politie de op een na grootste ter wereld en werd in april 2019 offline gehaald. Bij het onderzoek naar deze marktplaats was ook het Nederlandse OM en de politie betrokken, daarbij werden drie Duitse verdachten aangehouden.

Het datacentrum werd daarnaast ook gebruikt voor de aanval op Deutsche Telekom-routers van bijna drie jaar geleden. Bij die aanval werden rond de miljoen routers getroffen met een beperkte tot geen internetverbinding tot gevolg. Een jaar later gaf een destijds 29-jarige Brit toe de ddos-aanval te hebben uitgevoerd.