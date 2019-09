Sony vraagt patent aan voor een digitale assistent voor consoles

Sony heeft ideeën voor een eigen digitale assistent. In een patentaanvraag beschrijft Sony de 'PlayStation Assistant', die door spelers gebruikt moet kunnen worden om informatie over games op te vragen.

De patentaanvraag, die door Sony in maart werd ingediend, verscheen deze week online. In de tekst staan enkele details over een methode waarmee spelers via stemcommando's informatie kunnen opvragen over hun games. Op de afbeeldingen die bij de patentaanvraag staan, worden de games Horizon: Zero Dawn en Skyrim als voorbeelden gegeven. Spelers kunnen tijdens het spelen van Skyrim bijvoorbeeld vragen hoe ze bepaalde vijanden moeten verslaan, bepaalde quests en puzzels moeten voltooien, of hoe ze aan een stalen zwaard kunnen komen.

Sony's visie is dat er ook een mobiele app voor PlayStation Assist komt. Via deze app kunnen spelers vragen wanneer ze zijn begonnen met spelen en hoeveel speeltijd ze in een game hebben zitten. Daarnaast is er een afbeelding van de app met een real-time minimap te zien. De mobiele applicatie moet daarnaast kunnen communiceren met een gekoppelde console. Zo kunnen spelers met een stemcommando via hun telefoon een waypoint op hun in-game kaart zetten.

In de aanvraag stelt Sony dat videogames door de jaren heen steeds complexer en uitgebreider zijn geworden. Hierdoor wordt het voor sommige spelers volgens het bedrijf steeds moeilijker om succesvol door een game te navigeren. Dit kan frustrerend zijn, waardoor sommige gamers stoppen met spelen, meldt Sony. De vermeende digitale assistent moet games toegankelijker maken voor spelers.

Dat er een patent voor deze functie is aangevraagd, betekent niet dat deze feature daadwerkelijk wordt toegepast in een volgende PlayStation-console of dat Sony er ook maar aan werkt. De publicatie van dit patent komt tegelijkertijd met het nieuws dat Microsoft komt met een bètaversie van Google Assistent voor de Xbox One.