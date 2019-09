Microsoft brengt bèta uit van Google Assistent op Xbox One

Microsoft heeft een bèta uitgebracht van Google Assistent voor de Xbox One. De digitale assistent van de zoekgigant is te gebruiken op de console naast Amazons equivalent Alexa. Gebruikers zouden om de functie hebben gevraagd.

Xbox One-bezitters kunnen zich aanmelden in een Google Group. De komende weken gaat Microsoft feedback verzamelen over de werking van de functie, daarna volgt de release van de stabiele versie, laat de consolemaker weten.

Gebruikers kunnen via Google Assistent onder meer de console starten en uitzetten, een game starten, een screenshot maken en een opname starten, blijkt uit de lijst van commando's. Microsoft noemt de toepassing Xbox Action for Google Assistent. Het gaat vooralsnog om een bèta met beperkte functionaliteit voor Google Assistent. Wanneer de stabiele release volgt, is onbekend.