Google test vernieuwde Assistent Updates-tab bij sommige gebruikers

Google lijkt voorzichtig te zijn begonnen met de distributie van een nieuwe look voor de Assistent Updates-tab. Verschillende gebruikers maken melding van een gereviseerd en overzichtelijker tabblad dat meer focust op de informatie die op dat moment echt relevant is.

Een van de gebruikers bij wie de nieuwe Assistent Updates-tab donderdag verscheen, was de persoon achter het Twitter-account @edpratti. Hij maakte enkele schermafbeeldingen en ook een korte video van de aanpassingen. Wat direct opvalt is dat de Updates-tab niet langer vol staat met acties als 'Bel iemand op' of 'Een spelletje doen', die gebruikers als overbodig kunnen ervaren.

De nieuwe Assistent Updates-tab toont vooral de kaarten die relevant zijn, zoals de weersvoorspelling en belangrijke gebeurtenissen voor de komende uren en dagen. De kaarten zijn wat rustiger vormgegeven en in sommige gevallen voorzien van een achtergrondkleur. Doordat de begroeting in de nieuwe interface kleiner wordt weergegeven, is meer relevante informatie zichtbaar.

Ook het gedrag van de kaarten is anders. Door erop te klikken, vouwen de kaarten zich open en verschijnen er bijkomende details in beeld. Bij de 'oude' Assistent Updates-tab kwam de gebruiker in zulke gevallen meestal op een nieuw scherm terecht.

Het is niet duidelijk wanneer Google de vernieuwde Assistent Updates-tab op grote schaal zal uitrollen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Google Assistent die onlangs ook een kleine cosmetisch update kreeg, maar voorlopig enkel beschikbaar is op de Pixel 4-smartphone.