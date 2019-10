Nintendo heeft 1,95 miljoen Switch Lite-consoles geleverd

Nintendo heeft zijn financiële cijfers voor de eerste helft van het fiscale jaar gepubliceerd. Het bedrijf heeft in die periode 6,93 miljoen Nintendo Switch-consoles geleverd aan verkooppunten, waaronder 1,95 miljoen Switch Lite-modellen.

Nintendo leverde in de eerste helft van het fiscale jaar 2019 zo'n 6,93 miljoen Nintendo Switch-consoles. Deze periode eindigde op 30 september. Het bedrijf bracht 2,13 miljoen Switch-exemplaren in het eerste kwartaal naar winkelschappen. Dit wil zeggen dat Nintendo in het afgelopen kwartaal 4,8 miljoen Switch-consoles heeft geleverd. Hieronder vallen 1,95 miljoen Switch Lite-modellen. Deze handheld zonder dock kwam 20 september uit en het aantal van 1,95 miljoen werd dan ook in tien dagen behaald. De normale Nintendo Switch is in de afgelopen drie maanden 2,85 miljoen keer geleverd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het 'oude' model, en de nieuwe versie met verbeterde accuduur.

In totaal zijn er nu wereldwijd 41,67 miljoen Switch-consoles de verkoop in gegaan. De console komt hiermee in de buurt van de SNES, waarvan 49 miljoen exemplaren in omloop waren. Wat betreft softwareverkoop is de Switch de Nintendo 64 voorbij gegaan in het afgelopen kwartaal; in totaal zijn er op het moment van schrijven 246 miljoen games geleverd voor de Switch. Bij de N64 ligt dit aantal op ongeveer 225 miljoen spellen.

In het afgelopen kwartaal heeft Nintendo 35,87 miljoen games geleverd. Link's Awakening is sinds zijn release 3,1 miljoen keer geleverd; voor Super Mario Maker lag dat aantal in het afgelopen kwartaal op 1,51 miljoen, maar dat spel ging in juni, de maand van verschijning, 2,42 miljoen keer over de toonbank. Fire Emblem: Three Houses is in het afgelopen kwartaal 2,29 miljoen keer geleverd. Mario Kart 8 Deluxe, een game die in april 2017 uitkwam, is gedurende het afgelopen kwartaal 1,12 miljoen keer naar verkooppunten gestuurd.

Nintendo draaide in het afgelopen kwartaal een omzet van ongeveer 271,9 miljard yen, wat neerkomt op 2,25 miljard euro. Het bedrijf behaalde een nettowinst van 375 miljoen euro.