Nintendo levert meer consoles en games, maar stelt verwachtingen bij

Nintendo heeft dankzij games zoals Super Smash. Bros en Pokémon: Let's Go dubbel zoveel games verkocht voor de Nintendo Switch. De fabrikant stelt de verwachtingen over leveringen van de Switch-console voor dit boekjaar naar beneden bij.

Nintendo leverde ruim 52 miljoen Switch-games in het kwartaal tussen begin oktober en eind december, ruim dubbel zoveel als een jaar eerder. In totaal gaat het nu om 163,61 miljoen games voor de Switch-console. Vooral Super Smash Bros. Ultimate en Pokémon: Let's Go deden het goed. Van die games leverde Nintendo er respectievelijk 12,1 en 10 miljoen. Bij Super Mario Party bleef de teller steken op 5,3 miljoen exemplaren.

In de laatste drie maanden van 2018 leverde het bedrijf 9,41 miljoen Switch-consoles. Dat is 30 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Sinds de release van de console heeft Nintendo 32,27 miljoen exemplaren van de Switch geleverd. Daarmee staat de Switch op het punt om de Nintendo 64 in te halen, van die console gingen er een kleine 33 miljoen over de toonbank. Verder maakt Nintendo bekend dat het van de NES- en SNES Classic-consoles nu in totaal 5,83 miljoen exemplaren heeft geleverd.

Nintendo had vorig jaar in oktober voorspeld dat het in het financiële boekjaar dat loopt van april tot april in totaal twintig miljoen Switch-consoles zou leveren. Dat aantal staat na het aflopen van het derde kwartaal nu op 14,49 miljoen stuks. Bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers stelt Nintendo de verwachtingen nu naar beneden bij, naar 17 miljoen Switch-consoles voor het complete boekjaar.

Dankzij de goede leveringen van consoles en games behaalde Nintendo een kwartaalomzet van 608,4 miljard yen, omgerekend zo'n 4,8 miljard euro. Dat is 26 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.