Nintendo: opvolger van de Switch is nog niet in ontwikkeling

Nintendo is nog niet bezig met de ontwikkeling van een opvolger voor de Switch. Volgens de directeur lopen de verkopen van het huidige model namelijk nog goed, waardoor de focus op het huidige model blijft. Nintendo gaf al eerder aan niet direct te denken aan nieuwe consoles.

De uitspraken komen van Nintendo-topman Shuntaro Furukawa in een interview met The Sankei Times. Volgens de topman wordt er een doelstelling gehanteerd van twintig miljoen verkochte Switch-consoles per jaar. Doordat de verkopen momenteel goed lopen wordt er niet gedacht aan een opvolger, en zijn ook prijsverlagingen niet nodig.

Nintendo liet eerder al weten dat het 'niet gefixeerd' is op het maken van nieuwe consoles. Volgens Furukawa is het zelfs mogelijk dat er helemaal geen nieuwe consoles meer worden gemaakt. Nintendo wil daarin flexibel zijn, aldus de topman. Het is namelijk ook mogelijk dat het bedrijf zich in plaats van op het maken van eigen hardware, juist hoofdzakelijk gaat richten op het aanbieden van games op bijvoorbeeld smartphones.