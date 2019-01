Gerucht: Nintendo overweegt compactere Switch uit te brengen

Nintendo heeft volgens geruchten plannen om een kleinere versie van de Switch-console uit te brengen. De geplande console moet goedkoper worden en functies missen om het apparaat mobieler te maken, volgens de berichten.

De compacter Switch zou nog dit jaar moeten verschijnen. Niet bekend is welke eigenschappen de Switch heeft naast de claim dat deze kleiner is. Het gerucht is afkomstig van de Japanse krant Nikkei. Gematsu bericht over het in het Japans gepubliceerde gerucht. De plannen voor een kleinere en goedkopere Switch houden volgens Nikkei verband met de naar beneden gestelde verwachting van de Switch-leveringen door Nintendo.

Het Japanse game maakte donderdag bekend dat het vanaf april vorig jaar tot en met april dit jaar geen twintig maar zeventien miljoen Switch-consoles verwacht te leveren. Dat aantal staat momenteel op 14,49 miljoen stuks. Nintendo liet eerder deze maand nog weten dat het geen 'opvolger' van de Switch in de maak heeft en ook niet 'gefixeerd' is op het uitbrengen van nieuwe consoles.

Volgens Nikkei wil Nintendo verder zijn betaalde Nintendo Switch Online wil uitbreiden. Dit jaar moet een duurdere dienst verschijnen, maar niet bekend is wat de details van het aanbod zijn. Switch Online verscheen vorig jaar september en biedt de mogelijkheid gamesaves online op te slaan en klassieke NES-games te spelen.