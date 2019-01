Sony vergroot online opslag PlayStation Plus van 10GB naar 100GB

Sony heeft de serveropslagcapaciteit waar PlayStation Plus-abonnees over kunnen beschikken voor gamesaves vergroot van 10GB naar 100GB. Het bedrijf voert de wijziging ergens begin februari door.

Sony maakt de uitbreiding van de hoeveelheid cloudopslag voor PlayStation Plus-afnemers bekend op zijn PlayStation-blog. Vanaf begin februari kunnen gebruikers 100GB inzetten voor savegames, waar dat nu nog 10GB is.

Met de online opslag kunnen abonnees de voortgang bij games op internet in plaats van lokaal opslaan, zodat ze bijvoorbeeld op een PlayStation 4 van een vriend verder kunnen spelen vanaf waar ze gebleven waren. Bij de PlayStation 3 en de Vita was er aanvankelijk maximaal 150MB beschikbaar, in 2012 werd dit verhoogd naar 1GB.

Sony maakt verder bekend dat vanaf 5 februari For Honor en Hitman: The Complete First Season beschikbaar zijn voor PlayStation Plus-abonnees. Voor de PS3 zijn dat Divekick en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot en voor de Vita Gunhouse en Rogue Aces. Sony herinnert PlayStation Plus-gebruikers met een Vita en PS3 eraan dat er geen nieuwe games volgen na 8 maart. Games die al in bezit zijn van de gebruikers blijven behouden.