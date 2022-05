Sony's PlayStation Plus-abonnement bestaat tien jaar

Het is maandag precies tien jaar geleden dat Sony zijn betaalde PlayStation Plus-abonnement invoerde. Aanvankelijk bood dat abonnement extra's als een aantal gratis games per maand. Op de PlayStation 4 is het abonnement vereist voor het spelen van multiplayergames.

Sony kondigde zijn PlayStation Plus-abonnement aan tijdens de E3-gamebeurs halverwege juni 2010. Aan het einde van die maand was het abonnement beschikbaar, voor vijftig euro per jaar of vijftien euro per kwartaal. Abonnees kregen gratis games en extra features, zoals automatische updates voor de PlayStation 3. Een van de eerste games die Sony aan PS Plus-abonnees gaf, was WipeOut HD.

In 2011 kwam er een nieuwe feature naar PlayStation Plus; abonnees konden toen savegames van PS3-games online opslaan. Daarvoor was 150MB opslagruimte beschikbaar. Later werd dat vergroot naar 10GB en sinds begin 2019 hebben gebruikers 100GB ruimte voor savegames.

In het PlayStation 3-tijdperk was het abonnement niet vereist voor het spelen van multiplayergames. Bij concurrent Microsoft was daarvoor wel het betaalde Xbox Live Gold-abonnement nodig. Met de introductie van de PlayStation 4 in 2013 volgde Sony het voorbeeld van Microsoft. Voor het spelen van multiplayergames op de PS4 is het PlayStation Plus-abonnement vereist.

Sony verhoogde in 2015 de prijs van het kwartaalabonnement van vijftien naar twintig euro per drie maanden. De prijs van het jaarabonnement bleef ongewijzigd. In 2017 kwam daar ook verandering in. Toen verhoogde Sony de prijs voor een jaarabonnement naar zestig euro. Dat is ook de huidige adviesprijs.

In 2015 introduceerde Sony het Vote to Play-concept, waarbij PS Plus-leden konden stemmen op een aantal games om zo te bepalen welke titels beschikbaar zouden komen. Dat initiatief werd een jaar later alweer geschrapt.

Jarenlang kregen PlayStation Plus-leden iedere maand twee games voor zowel de PlayStation 4 en PlayStation 3 als voor de PlayStation Vita-handheld. In 2019 kwam daar een einde aan. Sindsdien krijgen leden alleen PS4-games. Die daling van zes naar twee maandelijkse games leverde kritiek op van leden. Desondanks blijft het abonnement een succes voor Sony. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers in mei maakte de consolefabrikant bekend dat er 41,5 miljoen betalende leden zijn.

Sony viert het tienjarige bestaan van zijn PlayStation Plus-abonnement met het ter beschikking stellen van een extra PlayStation 4-game deze maand. Abonnees krijgen NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider en als bonusgame de interactieve film Erica. Ook komt er een gratis PS4-thema beschikbaar met het tienjarige bestaan van PlayStation Plus als thema.