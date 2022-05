Programmeur weet homebrew te draaien op PlayStation 2 zonder hardware-mods

Hoewel de PlayStation 2 inmiddels 20 jaar oud is, is het nog steeds niet simpel om onofficiële software te draaien. Daarvoor is nog bijvoorbeeld een modchip, of aangepaste geheugenkaart voor nodig, maar het is een programmeur gelukt om met alleen een schijfje homebrew te booten.

Het werk staat op naam van een in Engeland wonende Security Software Engineer bij Microsoft. Christopher 'CTurt' Ertl zegt in zijn blog dat het een 'extreem aantrekkelijk idee' was voor hem om zelf samengestelde disks te kunnen booten zonder verdere handelingen van de gebruiker. Dat dit kan, toont hij sinds zaterdag in verschillende YouTube-video's.

Het entry point waar CTurt uiteindelijk voor gekozen heeft, is de dvd-videospeler. Hij past het .ifo-bestand, waar metadata in opgeslagen wordt, aan. Verschillende calls naar dit bestand hebben geen maximum aan hoeveel data er teruggestuurd mag worden, wat de mogelijkheid schept voor een buffer overflow. Die wordt gebruikt om een elf loader te starten die niet verifieert of dat .elf-bestand, wat het equivalent van een .exe-bestand is, ondertekend en vertrouwd is.

Als bewijs heeft CTurt video's gepost waarin hij een homebrew Tetris speelt, een NES-emulator met Super Mario Bros. en een back-up van Shadow of the Colossus. Verder heeft hij een uitgebreide blogpost aan het gehele proces gewijd en staat de broncode van zijn project online. Afsluitend stelt hij dat er 'echt geen reden is waarom dit scenario alleen op de PS2 werkt, aangezien alle generaties PlayStation fysieke schijfjes ondersteunen'.