Videomaker probeert oude camera en oude lenzen te laten werken met Raspberry Pi

Een videomaker heeft geprobeerd een oude camera om te bouwen tot Raspberry Pi-camera met oude lenzen met c-vatting erop. Het project is deels geslaagd: de camera doet het, maar er is wel een toetsenbord nodig om via command-line een foto te maken.

De videomaker, Becca Farsace van The Verge, gebruikte de behuizing van een Ninoka NK-700-camera, een 35mm-camera die meer dan veertig jaar geleden in productie was. De camera heeft een Raspberry Pi 4 met HQ Camera Mod. Die module heeft een c-vatting en een Sony IMX477-sensor met een formaat van 1/2,3" en een diagonaal van 7,9mm. De resolutie is 12 megapixels. Op de achterkant zit een 3,5"-touchscreen dat gemaakt is voor de Raspberry Pi. De camera werkt zonder stroomvoorziening door het aansluiten van een powerbank van 10Ah.

De camera werkt en kan foto's maken met een knop op de behuizing. Maar het project is niet geheel geslaagd. Een Python-script voor het maken van foto's met een selfiestick leverde plaatjes op in lage resolutie en dus bleek het nodig om met een draadloos toetsenbord foto's te maken door gebruik te maken van commandline-tool raspistill.