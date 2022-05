Tweakers Podcast #119 - 5g-veilingen, iPhone-laders en de toekomst van Qualcomm

Deze week ging hij van start: de 5g-veiling. Providers zullen gaan bieden om de beste stukjes spectrum te pakken te krijgen, zodat ze daarbinnen vervolgens hun 5g-netwerken uit kunnen rollen.

Want dat is wat ze in feite met die frequenties zullen doen. Maar écht nieuwe frequenties? De 3,5GHz- en 26GHz-banden, die doen nu nog niet mee. Daarmee is dit vooral een aanzet. We hebben het over hoe zo'n veiling in z'n werk gaat, wat de regels zijn en wanneer we de uitkomsten kunnen verwachten.

Ook hebben we het over chipontwerper Qualcomm, vanuit twee hoeken. Het bedrijf bracht onlangs een nieuwe chip voor wearables uit, zo merkte nieuwsredacteur Julian Huijbregts op, maar wie zit daar nog op te wachten? Apple, Samsung, Fitbit, Garmin, Huawei; of ze maken hun chips zelf, of ze zijn al voorzien vanuit een andere partij. Dan blijven de Wear OS-horloges over, maar uit die hoek is het erg stil de laatste tijd. Ook vertelt Arnoud verder nog waarom hij zeven exemplaren van dezelfde smartwatch heeft.

Maar er was meer over Qualcomm om te bespreken. Want hoe houdbaar is hun positie als hofleverancier van socs voor high-end-smartphones? Steeds meer fabrikanten gaan zelf aan de slag met chips ontwerpen. Apple is hier natuurlijk een perfect voorbeeld van, maar Huawei en Samsung doen het ook en Oppo en Google willen het in de toekomst gaan doen. Hoe zou dat komen?

Verder hebben we het nog over het nut van een lader meeleveren met nieuwe iPhones, iets waar Apple volgens geruchten mee stopt, een nieuwe prototype VR-bril van Facebook en krijg je de verklaring voor Arnouds 5g-mysterie van vorige week.

00:00 Opening

00:59 De toekomst van de smartwatchmarkt

10:31 Komen toekomstige iPhones zonder lader in de doos?

18:21 Facebook slaat de VR-bril plat met nieuw prototype

22:01 De '5g-veiling' is begonnen

35:24 Waarom tonen sommige 4g-telefoons een 5g-icoon?

38:20 Moeten alle smartphonemakers eigen socs gaan maken?

53:39 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.