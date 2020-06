Tweakers Podcast #115 - Gratis games, torrentsites en ruimtetoeristen

Als je de kans kreeg om als toerist de ruimte in te gaan, zou je dat dan doen? Ook als dat risico's met zich meebrengt of als je aanstoot neemt aan de uitstoot van zo'n raket? Het is een vraag om over na te denken na de lancering van SpaceX afgelopen weekend.

Met ruimtevaartenthousiastelingen Tijs Hofmans en Julian Huijbregts hebben we het over de lancering van afgelopen weekend en hoe het gaat met de ruimtevaart in de wereld. Tijs en Julian blijken niet de enige ruimtefans aan tafel: Jurian heeft ook al de nodige shirts besteld, die helaas niet zo snel verzonden worden als raketten de ruimte in gaan.

Maar er is meer te bespreken: Jurian heeft het over het gratis uitkomen van Total War: Troy in de Epic Games Store - althans, alleen op dag een. Het is uiteraard een grote stunt van Epic en we hebben het over de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld Steam.

Daarnaast komt er nog veel meer aan bod. Julian bespreekt hoe een aantal topmensen van AMD zijn overgestapt naar Intel afgelopen jaren, Arnoud heeft het over hoe Apple het makkelijk maakt om zijn producten aan te raden door ondersteuning te verlengen en we kunnen uiteraard de verleiding niet weerstaan om het even te hebben over Brein en The Pirate Bay, met als belangrijkste vraag: hoe belangrijk is downloaden via torrentsites eigenlijk nog?

0:20 Opening

1:36 Brein en The Pirate Bay

11:04 Intel kaapt AMD-mensen weg

16:36 Uitstel events door onrust VS

19:55 Concurrentie tussen gameplatforms

23:54 Upgrades van iOS

31:52 Bedrijven in ruimtevaart

42:30 Een nieuwe space race

49:01 Ruimtevaart en uitstoot

55:32 Sneak peek

Links

Ziggo en XS4All moeten The Pirate Bay blokkeren

De eerste bemande vlucht van SpaceX naar ISS

