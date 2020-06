Amerikaanse technicus maakt 4g-versie van mobieltje met draaischijf

De Amerikaanse technicus die eerder dit jaar een 3g-telefoon met draaischijf in elkaar draaide, heeft inmiddels aangekondigd te werken aan een variant met 4g. Dat zal niet langer een diy-project zijn. De telefoon is voor de verkoop bestemd.

De nieuwe variant heeft, behalve toegang tot 4g om hem langer te laten werken, ook een groter e-paperscherm, sd-kaartsleuf voor bijvoorbeeld overzetten van contacten en makkelijk te repareren onderdelen, aldus Justine Haupt op haar website. Er zijn nog geen afbeeldingen van de nieuwe versie.

De case is niet langer een 3d-print, maar Haupt wil gebruikmaken van spuitgieten om ze te laten maken. Bovendien zijn de draaischijven ook nieuw en niet langer onderdelen van een bepaalde oude telefoon die lastig te vinden bleek voor veel mensen. De 4g-versie is bovendien meteen klaar voor gebruik en geen zelfbouwpakket.

Haupt maakte al eerder een kit voor de 3g-versie van de draaischijftelefoon. Gebruikers moeten daarbij zelf nog altijd veel onderdelen bijbestellen, waaronder de draaischijf zelf, een Adafruit Fona 3g voor verbinding met mobiele netwerken, de accu en het scherm van elektronische inkt. Dat hoeft met de 4g-versie niet.

De technicus publiceerde de documentatie voor de telefoon met draaischijf eerder dit jaar. Haupt is in het dagelijks leven technicus voor het maken van apparatuur voor astronomie in Brookhaven National Laboratory in New York en werkt aan een eigen bedrijf voor het ontwikkelen van robots. De telefoon is een zijproject.