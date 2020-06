Jurassic Park-mod voor Half-Life 2 is beschikbaar als zelfstandige game

De Half-Life 2-modificatie Jurassic Life is beschikbaar als zelfstandige game, waardoor geïnteresseerden niet langer in het bezit van de Valve-shooter hoeven te zijn. De mod laat je het dinosauruspark bezoeken als parkopzichter Robert Muldoon, inclusief bewapening.

De makers van de mod omschrijven Jurassic Life als een standalone game met een volledige lengte. Half-Life 2 is niet meer nodig om de mod te kunnen spelen; alleen de via Steam gratis te verkrijgen Source SDK 2013 is noodzakelijk.

De ontwikkelaars hebben inmiddels een trainingsvideo uitgebracht waarin de wapens, dinosaurussen en de stemacteurs geïntroduceerd worden. De stemacteurs proberen de rollen uit de officiële film Jurassic Park na te doen, waaruit al blijkt hoezeer dit als een fangame beschouwd moet worden.

In die film liep het niet al te goed af voor de met een shotgun bewapende Robert Muldoon, maar in Jurassic Life kan het een geheel andere wending nemen. Als speler kruip je in de huid van Muldoon en moet je inspelen op de uitbraak van allerlei dinosaurussen, waarvoor je allerlei wapens tot je beschikking hebt. De mod haalt inspiratie uit het originele boek van Michael Crichton en daarop gebaseerde officiële films, maar is er niet direct op gebaseerd; Jurassic Life heeft een eigen verhaal.

De makers benadrukken dat er geen winstoogmerk bestaat en dat het spel door fans gemaakt is en voor fans bedoeld is. Daarmee hopen ze waarschijnlijk te voorkomen dat filmstudio Universal geen bezwaar zal maken. Het spel is nog niet volledig voltooid; dat moet ergens in de loop van dit jaar gebeuren.