Amerikaanse technicus biedt kit aan voor maken mobieltje met draaischijf

De Amerikaanse technicus die vorige week haar project van een zelfgebouwde mobiele telefoon met draaischijf liet zien, biedt vanaf deze week een diy-kit aan waarmee gebruikers zelf zo'n telefoon in elkaar kunnen zetten. Er zijn nog veel wel veel andere onderdelen nodig.

De kit heeft het pcb en een 3d-geprinte behuizing, zo blijkt op de site. Gebruikers moeten zelf nog altijd veel onderdelen bijbestellen, waaronder de draaischijf zelf, een Adafruit Fona 3g voor verbinding met mobiele netwerken, de accu en het scherm van elektronische inkt. Bovendien bevat de huidige versie van de software nog een aantal bugs; zo werkt het laten zien van het nummer van degene die belt niet en lijkt er een probleem te zijn met audiokwaliteit.

Met de kit en de bestelde onderdelen kunnen gebruikers hun eigen versie van het mobieltje met draaischijf maken. De telefoon is vooral gericht op het besturen van een mobiele telefoon met knoppen. De telefoon een switch om het apparaat aan of uit te zetten en functieknoppen om bijvoorbeeld bepaalde personen te bellen. Haupt is in het dagelijks leven technicus voor het maken van apparatuur voor astronomie in Brookhaven National Laboratory in New York en werkt aan een eigen bedrijf voor het ontwikkelen van robots. De kit kost 170 dollar, alleen het pcb is 90 dollar. De levertijd is op moment van schrijven zes weken.