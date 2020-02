Computerwetenschapper en uitvinder copy-paste overlijdt op 74-jarige leeftijd

Computerwetenschapper Larry Tesler is overleden, zo meldt Cult of Mac. Tesler stond als medewerker van Xerox in de jaren zeventig aan de basis van het concept van tekst in tekstverwerkers kopiëren en plakken.

Tesler in 2007. Bron: Yahoo

Tesler werkte als computerwetenschapper bij r&d-afdeling Xerox PARC toen hij in 1974 het concept voor kopiëren en plakken voor het eerst introduceerde, meldt Cult of Mac. Hij werkte ook voor Apple aan de eerste computer van dat bedrijf met een grafische interface en muisbediening, de Lisa. In de software van die computer en van de latere Macintosh zat de functie voor kopïeren en plakken van tekst ingebouwd.

Tien jaar later werkte hij voor Apple onder meer aan de Newton-pda en aan ARM-processors. Tesler werkte de afgelopen tien jaar als zelfstandig consultant voor bedrijven. Hij overleed maandag op 74-jarige leeftijd.