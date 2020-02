MIT-wetenschappers tonen slimme luier met rfid-sensor

Wetenschappers van de Massachusetts Institute of Technology hebben een slimme luier ontwikkeld. De luier maakt gebruik van een goedkope rfid-chip om ouders of verzorgers te laten weten wanneer deze vervangen dient te worden.

MIT meldt dat de luier bestaat uit een passieve rfid-sensor, die zich onder een laag van polymeer bevindt. Polymeer is een soort hydrogel die veel wordt gebruikt in luiers omdat het zeer absorberend is. Wanneer het polymeer nat wordt, zet het materiaal uit en wordt het lichtelijk geleidend. Volgens MIT is dit genoeg om de rfid-tag een radiosignaal naar een rfid-lezer te versturen. De sensor heeft een bereik tot een meter. De lezer kan bijvoorbeeld in een kinderkamer geplaatst worden en aangesloten worden op het internet. Zo kan op afstand een notificatie naar de telefoon van een verzorger verstuurd worden.

Volgens de wetenschappers moeten de luiers relatief goedkoop zijn om te produceren: MIT schat dat de productie van een enkele rfid-sensor minder dan twee cent kost. "Dergelijke sensoren kunnen na gebruik worden weggegooid en kunnen geprint worden in rollen met individuele stickers, vergelijkbaar met barcodes." Huidige slimme luiers maken volgens MIT onder andere gebruik van bluetooth, met sensoren die soms meer dan 40 dollar per stuk kosten.

Momenteel worden de luiers vooral gericht op baby's, omdat niet iedere baby even duidelijk reageert op een volle luier, waardoor deze niet altijd direct wordt verschoond. In de toekomst willen de wetenschappers echter ook slimme luiers voor volwassenen maken. "De luiers kunnen gebruikt worden om luieruitslag en blaasontstekingen te voorkomen, zowel voor zuigelingen als voor de oudere bevolking."

In de toekomst hoopt MIT bovendien dat de slimme luiers ook gebruikt kunnen worden om gezondheidsproblemen te detecteren. Hierbij noemt het instituut onder andere constipatie en incontinentie. De luiers moeten dan ook geschikt zijn voor gebruik in verzorgingstehuizen.