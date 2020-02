NASA toont remaster Pale Blue Dot-foto die Voyager 1 dertig jaar geleden maakte

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een gemoderniseerde versie van Pale Blue Dot-foto gepubliceerd. Deze beroemde foto werd precies dertig jaar geleden gemaakt op aandringen van wetenschapper Carl Sagan en toont de aarde als een stipje.

De originele Pale Blue Dot-foto.

De NASA heeft ter er van de dertigste verjaardag van de foto een nieuwe versie gepubliceerd. De organisatie zegt dat het moderne beeldbewerkingstechnieken en -software heeft gebruikt en dat de originele data en de bedoeling van de planners van de originele Pale Blue Dot-foto zijn gerespecteerd. De originele foto werd op 14 februari 1990 om 5:48 uur Nederlandse tijd gemaakt met de Voyager 1 Narrow-Angle Camera.

Op de originele foto heeft de aarde slechts een grootte van 0,12 pixel en afgezien van de aarde als het witte puntje, zijn vooral verschillende lichtstralen van de zon te zien, waarbij er eentje dwars door de aarde lijkt te gaan. Die reflecties zijn het gevolg van het feit dat de foto werd genomen met de zon vrij dicht in de buurt van het blikveld van de camera, waardoor er destijds zorgen waren of het camerasysteem niet beschadigd zou raken. Dat is ook de reden waarom de foto pas werd gemaakt toen Voyager 1 voorbij Neptunus was en zich op 6 miljard kilometer van de aarde bevond.

De nieuwe foto is een composiet waarbij meerdere afbeeldingen zijn gecombineerd met gebruik van de speciale filters van de Narrow-Angle Camera, voor groen, blauw en violet licht. De NASA zegt dat zowel de originele als de vernieuwde versie in feite een 'false-color view' is, omdat de kleurenfilterafbeeldingen gebruikt zijn om rood, groen en blauw zichtbaar te maken. Verder is de helderheid van elke kleur ten opzichte van de andere kleuren aangepast, waardoor de nieuwe foto volgens de NASA minder ruis lijkt te hebben. Ook werd de kleur van de zonnestraal die door de aarde gaat, aangepast. Deze lijkt nu een stuk witter, zodat het meer overeenkomt met het witte licht van de zon.

De foto van de aarde, die uiteindelijk in 1994 de naam Pale Blue Dot kreeg, is vernoemd naar Carl Sagans gelijknamige boek die de foto als cover heeft. Hij kwam met het idee om de camera's van de Voyager-sonde om te draaien, waarna op 14 februari 1990 onder meer de foto van de aarde werd gemaakt. Sagan kwam in 1981 met zijn idee voor de foto, om de mensheid de kwetsbaarheid van de aarde te tonen en inzichtelijk te maken hoe klein onze wereld is op kosmische schaal. Op 13 februari 1990 werden de camera's van Voyager 1 gedurende drie uur opgewarmd. Daarna werd het platform gericht op Neptunus en begonnen de opnames.

Voordat het camerasysteem op Valentijnsdag van 1990 werd uitgeschakeld om energie te sparen, maakte de sonde in totaal zestig afbeeldingen van planeten in ons zonnestelsel. Daarop zijn naast de aarde ook Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter en Venus te zien. Mars was door verstrooid zonlicht niet zichtbaar op de foto's, Mercurius was te dicht bij de zon en Pluto was te klein en te ver weg om te detecteren. Vierendertig minuten na het maken van Pale Blue Dot werden de camera's uitgeschakeld. Pas op 1 mei 1990 was alle fotodata ontvangen door NASA's Deep Space Network.

Voyager 1 werd kort na Voyager 2 op 5 september 1977 gelanceerd en bereikte in augustus 2012 de interstellaire ruimte en is het meest verre door mensen gemaakte object tot nu toe. In december 2018 meldde de NASA dat ook Voyager 2 de heliosfeer achter zich heeft gelaten en de interstellaire ruimte had bereikt.