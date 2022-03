Samsung toont prototype van rekbaar oledscherm in hartslagmeter

Samsung heeft een prototype getoond van een rekbaar oledscherm. Dat display wordt gebruikt in een soort wearable, die wordt gebruikt als hartslagmeter. Volgens Samsung is het scherm van deze hartslagmeter tot 30 procent uitrekbaar zonder prestatieverminderingen.

Volgens onderzoekers van Samsung biedt de gebruikte wearable hartslagmetingen met een 'hoge mate van gevoeligheid' in vergelijking met huidige draagbare sensoren, claimt het bedrijf in een persbericht. Dat komt volgens het bedrijf doordat de rekbare sensor beter hecht aan de huid, waardoor prestatieverminderingen die door beweging kunnen worden veroorzaakt, worden beperkt.

Samsung heeft het scherm gemaakt van elastomeer, een flexibel materiaal. Het gebruikte elastomeer is door Samsung behandeld om bestand te zijn tegen de warmteproductie van de geïntegreerde elektronica. Om door rek veroorzaakte spanning te verlichten, gebruikten de onderzoekers een raster-achtige 'eiland'-structuur met oledpixels.

Afbeelding: Samsung / SAIT

"De kracht van deze technologie is dat je je biometrische gegevens gedurende een langere periode kunt meten zonder dat je de sensor moet verwijderen als je slaapt of sport, omdat de patch aanvoelt als een deel van je huid", schrijft een onderzoeker in het persbericht van Samsung. "Je kunt je biometrische gegevens ook meteen op het scherm bekijken, zonder dat je ze moet overzetten naar een extern apparaat."

Tijdens tests van het rekbare oledscherm, bevestigden onderzoekers van het Samsung Institute of Technology rekbare ppg-harslagsensoren en oledschermen aan de binnenkort van een pols, dichtbij de polsslagader. Tijdens het onderzoek zou onder andere bevestigd zijn dat de bewegingen van de pols geen kwaliteitsverlies van het materiaal veroorzaakte. De hartslagsensor zou betrouwbaar blijven bij uitrekkingen van maximaal 30 procent. De sensor en het oledscherm bleven volgens de onderzoekers ook stabiel werken nadat ze duizend keer werden uitgerekt. Onderzoekers van Samsungs onderzoeksinstituut hebben een uitgebreid onderzoeksverslag gepubliceerd in ScienceAdvances.

Samsung schrijft dat de technologie voor volledige 'free-form'-schermen nog in de kinderschoenen staat, maar het bedrijf meldt daarbij dat er al veel onderzoek is gedaan naar rekbare oleddisplays, die in alle richtingen kunnen worden uitgerekt. Dit prototype is daar een voorbeeld van. Het zal nog wel enige tijd duren voordat rekbare oledschermen terechtkomen in producten die daadwerkelijk op de markt verschijnen, hoewel dat wel het doel is.

De eerste gebruiksscenario's voor deze rekbare oledschermen zouden voorlopig vooral gericht zijn op vergelijkbare gezondheidsapparatuur, en niet zozeer voor gebruik in consumentenelektronica of Samsung Galaxy-wearables. Dat is omdat de gebruikte schermen vooralsnog vrij primitief zijn, met slechts een klein aantal pixels. "Naast de hartslagsensor die in deze test is gebruikt, zijn we van plan om rekbare sensoren en 'free-form'-displays met hoge resolutie te integreren om gebruikers in staat te stellen om zaken als zuurstofsaturatie, elektromyografie en bloeddruk te monitoren."

Afbeelding: Samsung / SAIT