Wetenschappers maken foto van planeet die geboren wordt

Een groep Europese wetenschappers hebben bewijs gevonden dat er in een sterrenstelsel een planeet wordt geboren. Daarbij maakten zij ook foto's, waarbij een spiraalvormige wolk aan gas en stof is te zien, die bezig is om een planeet te vormen.

De vondst is gedaan door de European Southern Observatory, die met de Very Large Telescope metingen doet in het heelal, en daarbij recent observaties heeft gedaan bij de jonge ster AB Aurigae, die op een afstand van 520 lichtjaar van de aarde staat. Het blijkt dat er om deze ster een spiraalvormige wolk hangt, die bestaat uit gas en stof.

Er werden een paar jaar geleden al metingen gedaan rondom AB Aurigae, waardoor er al vermoedens waren dat er een planeet gevormd werd. De metingen die nu gedaan zijn, vormen 'sterk bewijs', aldus de wetenschappers. Zij hebben hun bevindingen gepubliceerd in het vaktijdschrift Astronomy & Astrophysics.

Dat bewijs zit met name in een 'twist' die is gevonden in de spiraalvormige disk. In die twist maken twee spiralen, met tegengestelde richtingen, verbinding met elkaar. Volgens de onderzoekers is dat dan ook de locatie waar uiteindelijk de planeet gevormd moet worden, doordat gas en stof daar accumuleert. Van de metingen zijn foto's gemaakt, waarop de spiralen zijn te zien.