Goedkope 'slimme handschoen' vertaalt gebarentaal naar tekst

Wetenschappers van de Universiteit van San Diego hebben een prototype ontwikkeld van een handschoen die via ingebouwde sensoren in staat is om de handgebaren bij gebarentaal om te zetten in tekst.

De onderzoekers hebben de slimme handschoen, die The Language of Glove wordt genoemd, gebouwd voor minder dan 100 dollar, waarbij goedkope elektronica en rekbare materialen zijn gebruikt. De handschoen kan het handalfabet van de Amerikaanse Gebarentaal via een bluetooth-verbinding draadloos omzetten in letters op het scherm van een smartphone of computer.

Elke handschoen heeft negen rekbare sensoren op de plek waar de knokkels van de vingers van een gebruiker zich bevinden: twee bij elke vinger en één bij de duim. De sensoren zijn gemaakt uit dunne stroken polymeren met een geleidende laag van koolstof. Via koperen plakband zijn de sensoren op de handschoen gemonteerd. Via connectoren is elke sensor verbonden met een printplaat op de achterkant van de handschoen.

Het apparaat werkt via door het maken van handgebaren. Als de handschoen en dus de sensoren worden gebogen of uitgerekt, verandert de elektrische weerstand van de sensoren. Op basis hiervan kunnen verschillende letters binair worden geprogrammeerd op basis van de positie van de sensoren. Een knokkel die zich in ruststand bevindt, wordt als een 0 geprogrammeerd; een knokkel in gebogen positie wordt als een 1 gecodeerd.

De handschoen creëert voor elk gebaar een binaire code van negen enen en nullen, die staat voor een bepaalde letter uit het handalfabet. De slimme handschoen bevat een versnellingsmeter en een druksensor, zodat er ook onderscheid kan worden gemaakt tussen bijvoorbeeld de letter i en de letter j; deze letters krijgen precies dezelfde negencijferige binaire code, dus om toch onderscheid te kunnen maken is er meer nodig dan enkele het meten van de stand van de negen sensoren.

De wetenschappers zijn bezig om het apparaat door te ontwikkelen zodat het ook voor tal van andere toepassingen kan worden gebruikt, zoals virtual reality, augmented reality, medische toepassingen of in games. Er bestaan al soortgelijke handschoenen die gebarentaal kunnen vertalen in spraak en tekst, zoals de EnableTalk-handschoenen of de SignLanguageGlove.