Vandaag viert de hele wereld de emoji

De emoji staat vandaag centraal: sinds 2014 wordt ieder jaar op 17 juli World Emoji Day gevierd. Op deze dag wordt er stilgestaan bij de wereldwijde impact van de gekleurde figuurtjes die al sinds de jaren negentig onze berichten opleuken.

De feestdag is door Jeremy Burge, oprichter van emoji-encyclopedie Emojipedia, in het leven geroepen. World Emoji Day wordt vandaag onder andere gevierd in het Empire State Building in New York, dat een 'emoji-gele' kleur krijgt.

Hoewel pictogrammen, afbeeldingen die concepten of woorden uitbeelden, al een lange tijd bestaan, zijn de eerste echte emoji's pas in 1999 gemaakt door de Japanner Shigetaka Kurita. Hij wilde de online tekstberichten meer laten lijken op offline, face to face gesprekken waarbij stemgeluid, volume en gezichtsuitdrukkingen erg belangrijk zijn om een boodschap duidelijk over te brengen. Het maken van digitale gezichtjes was dus logisch om bijvoorbeeld sms'jes wat meer nuance te geven.

Het bleef echter niet bij de gezichtjes. Door de jaren heen werden er steeds meer emoji's toegevoegd; momenteel hebben we er zelfs 2.666 die via Unicode kunnen worden weergegeven. Apple voegde in 2011 een emoji-toetsenbord toe aan iOS-toestellen en vanaf toen begonnen de figuurtjes ook buiten Japan massaal gebruikt te worden in sociale media.

Hoewel het woord 'emoji' afkomstig lijkt te zijn van dezelfde oorsprong als het 'emoticon', hebben de woorden niets met elkaar te maken. Het woord 'emoticon' komt van de samenvoeging van emotion en icon terwijl 'emoji' simpelweg Japans is voor pictogram.

De meestgebruikte emoji op Twitter is volgens de website Emojitracker de huilend lachende emoji. Deze is, op het tijdstip van schrijven, ongeveer 1,8 miljard keer gebruikt. Deze emoji is zo vaak gebruikt dat het in 2015 door Oxford Dictionaries tot 'woord' van het jaar benoemd is. Dit was de eerste keer dat een pictogram deze onderscheiding kreeg.