Emoji's komen beschikbaar op kenteken in Australië

Australiërs die in de staat Queensland wonen, kunnen het nummerbord van hun auto binnenkort versieren met een emoji. Een emoji-kenteken bevat drie letters, twee cijfers en één van de vijf kiesbare gezichtjes. De lollige nummerplaten kosten omgerekend 300 euro.

Eind volgende week worden de kentekens met emoji beschikbaar gesteld. Het gaat om zogenaamde vanity plates die tegen betaling beschikbaar zijn. Vooralsnog is het emoji-kenteken beschikbaar in vijf varianten, met naar keuze de huilen-van-het-lachen-emoji, een knipoogje, emoji met zonnebril, een gewone glimlach of een glimlach met hartjes in de ogen.

De emoji is een aanvulling op de cijfers en letters op het kenteken. Kopers kunnen naast een emoji ook zelf drie letters en twee cijfers kiezen. Australiërs kunnen de nummerplaten voor 475 Australische dollar bestellen bij Personalised Plates Queensland, het bedrijf dat de kentekens uitgeeft in samenwerking met het ministerie van Vervoer.