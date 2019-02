Planeet, robotarm, stinkdier en meer emoji's komen naar Unicode-standaard

Het Unicode Consortium heeft overeenstemming bereikt over de toevoeging van 58 nieuwe emoji's. Onder andere afbeeldingen van een robotarm, planeet, gemotoriseerde rolstoel, parachute, veiligheidsvest en banjo worden onderdeel van de standaardverzameling emoji's.

In totaal worden er dit jaar 58 nieuwe emoji's toegevoegd, maar inclusief alle huidskleur- en gendervarianten, zijn het 230 nieuwe exemplaren. Het Unicode Consortium heeft voorbeelden en richtlijnen van de nieuwe emoji's op zijn website gezet. Fabrikanten kunnen aan de hand daarvan hun eigen varianten maken.

De nieuwe plaatjes zijn te zien in het v12-overzicht. Naast nieuwe afbeeldingen komen er ook meer kleurvarianten van bestaande emoji's, zoals een wit en een bruin hartje. Ook maken nieuwe dieren hun opwachting als emoji: het gaat om de luiaard, orang-oetan, otter, flamingo en het stinkdier.

Gebruikers kunnen met de nieuwe emoji's aan de slag als fabrikanten ze toevoegen in hun besturingssystemen. Veelal gebeurt dat in september of oktober, meldt het Unicode Consortium. Dat is de tijd van het jaar waarin Apple en Google gebruikelijk nieuwe mobiele besturingssystemen uitbrengen.